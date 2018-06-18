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Футбол. Товарищеский матч. Россия - Хорватия

Форварда сборной Хорватии исключили из команды и отправили домой

© Sputnik . Сергей Пивоваров
ФИФА-2018
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В понедельник СМИ сообщили, что нападающего отправили домой по решению главного тренера.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич подтвердил, что форвард Никола Калинич не будет выступать в составе команды на ЧМ-2018, сообщает Р-Спорт.

Причиной отчисления из сборной стал отказ форварда выйти на замену в матче против нигерийцев из-за проблем со спиной.

"Такая ситуация произошла с ним уже во второй или третий раз. Видимо, он просто не готов играть на чемпионате мира", — сказал Далич журналистам.

В матче против Нигерии Хорватия победила со счетом 2:0. Огенекаро Этебо отметился автоголом, второй мяч забил полузащитник Лука Модрич.

Сборная Хорватии выступает на чемпионате мира в группе D. В четверг они сыграют с аргентинцами в Нижнем Новгороде, а 26 июня — с Исландией в Ростове-на-Дону.




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