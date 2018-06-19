12:19 19 Июня 2018
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Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия

Пол Маккартни поблагодарил сборную Англии за подарок на день рождения

© Sputnik . Александр Кряжев
ФИФА-2018
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Сборная Англии одержала победу в игре с командой Туниса на Чемпионате мира по футболу в России, 18 июня.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Британский музыкант, один из основателей ливерпульской четверки The Beatles, Пол Маккартни написал в своем Instagram, что очень рад победе сборной Англии по футболу, и что это стало прекрасным подарком на день рождения певца, пишет портал "360tv".

"Спасибо Англии за подарок на день рождения! Я в восторге!" — написал исполнитель.

18 июня Маккартни отметил свой 72-й день рождения.

В этот же день нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль в ворота футболистов Туниса, чем принес победу своей команде.




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