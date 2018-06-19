17:27 19 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018

Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России над Египтом на ЧМ-2018

© Sputnik . Александр Гальперин
ФИФА-2018
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В прошлый раз Ахилл не ошибся с предсказанием о победе сборной РФ над Саудовской Аравией.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Египта, который состоится сегодня, 19 июня, в Санкт-Петербурге, сообщает Р-Спорт.

Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik . Александр Гальперин
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Прогноз был сделан в Государственном Эрмитаже, в зале № 116 (Зал искусства Северного Причерноморья). Для кота установили на выбор две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд. Ахилл сразу подошел к миске с флагом России и съел почти весь корм.

Кот Ахилл, который был оракулом Кубка конфедераций — 2017 по футболу, выступает в роли предсказателя результатов матчей ЧМ-2018. Ранее он предрек победу сборной России в матче с Саудовской Аравией и победу сборной Ирана над сборной Марокко.

Результаты матчей чемпионата мира по футболу в России также предсказывали робот-оракул Бакстер с ВДНХ, тапир Клеопатра из Нижегородского зоопарка, бегемоты Калининградского зоопарка Миля и Глясик, енот Нафаня из иркутского зоосада, кролик Пушик из сочинского эколого-биологического центра и коза Забияка из зоопарка Самары.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах.




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