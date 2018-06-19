"Как он бил!": полицейский в Ростове-на-Дону поразил болельщиков ЧМ-2018

Матч чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 между сборных Уругвая – Саудовской Аравией пройдет 20 июня в Ростове-на-Дону.

В Ростове сотрудник местной полиции удивил гостей чемпионата мира по футболу "отчеканив" футбольный мяч более 40 раз, видео опубликовали в YouTube.

Полицейский прямо на улице собрал вокруг себя толпу болельщиков и стал бить футбольный мяч под одобрительные выкрики и аплодисменты.

После 40 удачных "отбивок" полицейский сделал виртуозный "финт", передал мяч толпе и удалился под бурные овации собравшихся фанатов.

В Ростове-на-Дону намечены четыре матча группового этапа. 20 июня состоится матч Уругвая и Саудовской Аравии, 23 июня — Южной Кореи и Мексики, 26 июня — Исландии и Хорватии. 2 июля здесь состоится матч 1/8 финала.