Японские футболисты одолели колумбийцев на ЧМ-2018

Встреча группы H, состоявшаяся во вторник в Саранске, завершилась со счетом 2:1 в пользу японцев.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Футболисты сборной Японии обыграли команду Колумбии в матче группового этапа чемпионата мира в России, сообщает Р-Спорт.

Встреча группы H, состоявшаяся во вторник в Саранске, завершилась со счетом 2:1 в пользу японцев. В составе победителей мячи забили Синдзи Кагава (6-я минута, с пенальти) и Юя Осако (73). Автором гола у колумбийцев стал Хуан Кинтеро (39).

Сборная Колумбии почти весь матч играла в меньшинстве: на 3-й минуте за игру рукой в своей штрафной прямую красную карточку получил полузащитник Карлос Санчес, после чего был назначен пенальти.