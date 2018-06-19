21:54 19 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Сборная России по футболу

На шестой день: кто завершает первый тур группового этапа ЧМ-2018

© Фото : globallookpress
ФИФА-2018
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В шестой день чемпионата мира по футболу в России завершается первый тур группового этапа и начинается второй.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. В борьбу 19 июня вступают команды группы H. Матч Колумбия — Япония уже состоялся, Польша — Сенегал сыграют в 18:00, а вечером сборная России встретится с командой Египта. По результатам жеребьевки командам этого квартета пришлось ждать шестого дня, чтобы наконец выйти на поля российских стадионов, пишет RT.

Колумбия — Япония

Команды Колумбии и Японии сыграли в Саранске на "Мордовия Арене", матч завершился со счетом 2:1 в пользу японцев.

Принцесса Хисако Такамадо
© Фото : NurPhoto / Getty Images
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В составе победителей мячи забили Синдзи Кагава (6-я минута, с пенальти) и Юя Осако (73). Автором гола у колумбийцев стал Хуан Кинтеро (39).

Четыре года назад пути этих же команд пересекались на чемпионате мира в Бразилии. Тогда они играли в городе Куябе. Ту игру японской команде наверняка хотелось поскорее забыть — сборная была разгромлена со счетом 1:4.

Матч Колумбии и Японии сразу же выделился первой красной карточкой на Чемпионате мира, которую получил полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес.

Футболист на 3-й минуте сыграл рукой в своей штрафной площади, остановив полет мяча, за что был удален словенским арбитром Дамиром Скоминой. Также был назначен пенальти, который японцы реализовали.

Колумбия не побеждала с марта, но и матчей для подготовки к чемпионату мира она провела меньше других участников мундиаля.

Тренировка сборной Колумбии

                        ©
                    Фото :  globallookpress
Тренировка сборной Колумбии

Польша — Сенегал

Сборные Польши и Сенегала сыграют на стадионе "Спартак" в Москве в 18:00.

Многие команды на чемпионате мира несут потери из-за травм игроков. Сборная Польши перед игрой с Сенегалом в Москве "отличилась" самым неожиданным образом. Нападающий Аркадиуш Милик вместе с командой побывал в сочинском дельфинарии, где гостям турнира показали футбольный матч в исполнении морских млекопитающих. Там игрок поскользнулся и ударился рукой. К счастью, обошлось без перелома, но ушиб себе Милик заработал.

Впрочем, для польских болельщиков главное, чтобы был здоров Роберт Левандовски. Форвард находится в прекрасной форме — в двух недавних играх с Чили и Литвой он забил три мяча. Все остальные партнёры — ровно столько же. Нападающий даже заявил, что чувствует в себе силы играть до 35 лет, то есть как минимум до следующего чемпионата мира в Катаре.

Тренировка сборной Польши

                        ©
                    Фото :  globallookpress
Тренировка сборной Польши

Возможности сборной Польши, известной своей дисциплиной и тактической выучкой, хорошо известны болельщикам. А вот команда Сенегала для многих загадка. Либо она сумеет занять достойное место в сетке плей-офф, как это было в 2002 году (тогда в команде играл её нынешний тренер Алиу Сиссе), либо повторит судьбу других африканских команд, которые в России пока только терпят поражение.

Правда, в отличие от соседей по континенту, Сенегал практически не зависит от игроков, выступающих в Африке. В основном сборная состоит из представителей английской Премьер-лиги и французской Лиги 1. В этом списке особенно выделяется Садио Мане, дошедший с "Ливерпулем" до финала Лиги чемпионов в минувшем сезоне. Его противостояние с Левандовски хоть и не кажется особо значимым, но надо признать, что в матче Польши и Сенегала точно будут достойные исполнители.

Россия — Египет

В составе "фараонов" в матче сборных России и Египта, который начнется в Санкт-Петербурге в 21:00, сыграет звезда мирового футбола Мохаммед Салах. От исхода этого матча во многом будет зависеть, пробьются ли подопечные Станислава Черчесова в плей-офф, и какая команда более достойна продолжать борьбу в 1/8 финала.

Сборная Египта по футболу готовится к Чемпионату мира в России
© AP Photo. Nariman El-Mofty
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Огромная разница мячей, зафиксированная в игре с Саудовской Аравией, позволяет обойтись без паники в случае ничьей с африканской командой. Если обе сборные завершат групповой этап с равной суммой очков, то хозяева турнира все равно окажутся впереди благодаря результативности Дениса Черышева и Александра Головина.

Конечно, стоит учитывать, что в матчах с Уругваем и Россией будут два разных Египта — без Мохаммеда Салаха и с ним.

А вот возвращения на поле Алана Дзагоева ждать не приходится. Из-за повреждения задней поверхности бедра он выпал из поля зрения болельщиков и на тренировках команды отсутствует. Можно восхищаться тем, как удачно ему на замену вышел Черышев, но все-таки потеря игрока стартового состава — это минус для команды хотя бы потому, что исчезает вариативность при построении на поле.

Саудовская Аравия к этому оказалась не готова, а Египет о плане россиян на игру может догадываться уже сейчас. Поэтому на пресс-конференции Черчесов не стал отвечать на вопрос о том, кто же заменит Дзагоева — для соперника это должно оставаться загадкой. При этом наставник сборной заверил, что не будет заставлять команду играть персонально против Салаха.

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Фото : globallookpress
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

"Подготовка идет по плану. Мы выполнили весь запланированный объем. Единственное — сегодня поработали над стандартными положениями, потому что накануне не успели. А так все в порядке. Мы изучаем всех соперников. Разумеется, в любой команде есть игроки, которые выделяются. Мы все обращаем на них внимание — болельщики, журналисты, тренеры. Хочу отметить, что у египтян достаточно ровная команда, хотя, не буду лукавить, Салах — самый звездный. Выстраивать игру только против одного игрока мы не будем. Тем не менее у нас есть чёткое понимание, как помешать ему предъявить свои козыри, и завтра мы будем это делать", — рассказал Черчесов.

Стоит отметить, что за сборной Египта тянется цепь из семи матчей без побед, и началась она еще тогда, когда Салах ездил в сборную и забивал за нее, будучи на пике формы.




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