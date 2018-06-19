Объявлен стартовый состав сборной России в матче против Египта

Травмированный Алан Дзагоев участия в игре не примет. Федор Смолов останется на скамейке запасных.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Полузащитник Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба выйдут в стартовом составе сборной России в матче чемпионата мира против Египта, сообщает Р-Спорт.

В стартовый состав также вошли Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов и Александр Головин.

Встреча группы А между сборными России и Египта пройдет во вторник в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. В качестве арбитра заявлен парагваец Энрике Касерес.