Главного тренера сборной Египта могут уволить

Купер возглавляет сборную Египта с 2015 года, а его контракт рассчитан до 30 июня 2018 года.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Тренерский штаб сборной Египта по футболу во главе с аргентинцем Эктором Купером уйдет в отставку после окончания Чемпионата мира в России, сообщает Р-Спорт со ссылкой на источник в Египетской футбольной ассоциации (EFA).

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Египтяне во вторник потерпели поражение от сборной России (1:3) в матче группового этапа, а ранее уступили команде Уругвая (0:1) и теперь сохраняют только теоретические шансы на выход в плей-офф. По данным источника, руководство EFA одобрило уход Купера и его помощников после игры с Саудовской Аравией, которая пройдет 25 июня в Волгограде.

Купер возглавляет сборную Египта уже три года. В 2017 году "Фараоны" под руководством 62-летнего специалиста дошли до финала Кубка африканских наций, но в решающем матче проиграли сборной Камеруна.