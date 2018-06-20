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Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Саудовская Аравия

Досрочно в плей-офф ЧМ-2018: сборная Уругвая победила команду Саудовской Аравии

© Sputnik . Григорий Сысоев
ФИФА-2018
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Встреча группы A состоялась в среду в Ростове-на-Дону.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Футболисты сборной Уругвая обыграли команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа на чемпионате мира и досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала, сообщает Р-Спрот.

Встреча группы A, состоявшаяся в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев. Единственный мяч на 23-й минуте забил Луис Суарес, который провел 100-й матч за сборную Уругвая.

Команда Уругвая набрала 6 очков и уже не опустится ниже второго места в квартете. Сборная Саудовской Аравии, потерпев два поражения, лишилась шансов на выход в плей-офф.




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