Досрочно в плей-офф ЧМ-2018: сборная Уругвая победила команду Саудовской Аравии

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Футболисты сборной Уругвая обыграли команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа на чемпионате мира и досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала, сообщает Р-Спрот.

Встреча группы A, состоявшаяся в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев. Единственный мяч на 23-й минуте забил Луис Суарес, который провел 100-й матч за сборную Уругвая.

Команда Уругвая набрала 6 очков и уже не опустится ниже второго места в квартете. Сборная Саудовской Аравии, потерпев два поражения, лишилась шансов на выход в плей-офф.