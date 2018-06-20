Россия вышла в плей-офф Чемпионата мира-2018

Встреча группы A между Уругваем и Саудовской Аравией состоялась в среду в Ростове-на-Дону. Матч завершится со счетом 1:0 в пользу уругвайцев.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Сборная России по футболу впервые в истории вышла в плей-офф Чемпионата мира после того, как сборная Уругвая победила команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

В среду сборная Уругвая в Ростове-на-Дону победила команду Саудовской Аравии со счетом 1:0.

После этого сборные России и Уругвая, набравшие по 6 очков, за тур до окончания группового этапа стали недосягаемыми для двух других команд квартета A – сборных Египта и Саудовской Аравии (обе – без набранных очков).