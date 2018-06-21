17:58 21 Июня 2018
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Пиццайоло Валерий Максимчик

Образ Черчесова "увековечили" на пицце

© Фото : из личного архива Валерия Максимчика
ФИФА-2018
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Подобную технику повар из Беларуси Валерий Максимчик уже использовал - он делал пиццу даже с портретом президента Лукашенко.

СУХУМ, 21 — Sputnik. Повар из Беларуси Валерий Максимчик прославился в интернете необычной пиццей — он изобразил тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова. Как выяснил Sputnik Беларусь, подобные портреты на пиццах белорус делает регулярно.

"Я родом из Гродно, но уже 12 лет как живу в Питере. Пиццу сделал у себя в пиццерии в Петербурге. Техника называется пицца-арт", — рассказал повар.

Валерий Максимчик изобразил тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова
© Фото : из личного архива Валерия Максимчика
Валерий Максимчик изобразил тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова

Суть техники — в портретах на пицце. Максимчик признается: придумал технику не он — она сейчас довольно популярна в мире, ее используют многие пиццайоло. "Черчесова я нарисовал перед матчем Россия — Египет", — отметил он.

Портреты на пицце повар делает резьбой по сыру. Как отметил Максимчик, работы — на час-полтора, а получается необычно и интересно. "Это есть можно, но не нужно", — сказал собеседник агентства.

Портрет президента Беларуси Александра Лукашенко на пицце
© Фото : из личного архива Валерия Максимчика
Портрет президента Беларуси Александра Лукашенко на пицце

В "коллекции" работ Максимчика — много пицц с портретами, среди которых — изображения Леонардо ДиКаприо, Софи Лорен и даже президента Беларуси Александра Лукашенко.

К слову, буквально накануне Максимчик запустил вместе с братом Павлом новую пиццерию в Гродно — пицца-трак. Обещает, что в Pizza truck by также можно будет попробовать пиццу с портретом — техникой владеет и брат.




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