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Месси

Мама Месси: Лео плачет из-за критики

© REUTERS Juan Medina
ФИФА-2018
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Как капитан сборной Аргентины Лионель Месси реагирует на критику в свой адрес, рассказала его мать Селия Куччиттини.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Лео страдает и плачет, критика причиняет нам и ему боль, сказала мать форварда сборной Аргентины Селия Куччиттини.

"Люди любят его, и Лео отвечает тем же. Он очень ценит это. Лео многого ждет от турнира, ведь он мечтает выиграть чемпионат мира, хочет этого больше всего. Мы же стараемся его поддерживать. Но в то же время мы страдаем из-за критики. Говорят, что Лионель не чувствует ответственности, но это не так. Если бы вы видели Лео таким, каким его видим мы. Он страдает и плачет из-за этого. Критика причиняет нам и ему боль",  – добавила мама капитана южноамериканцев.

Пожелав удачи сыну перед второй игрой, Селия, как и следует маме, дала Лео пару наставлений: позаботиться о себе, делать то, что умеет и наслаждаться игрой.

"У меня четыре ребенка, я люблю их всех, но Лео – божественный сын, лучший отец и муж. Он очень хороший человек. Неправильно говорить такое, но так есть. У него большое сердце, и он отдаст все ради победы на Чемпионате мира", – сказала мама футболиста.

Антонелла Рокуццо - жена лидера аргентинской сборной и Барселоны Лионеля Месси с семьей
© Instagram / antoroccuzzo88
Антонелла Рокуццо - жена лидера аргентинской сборной и "Барселоны" Лионеля Месси с семьей

В первом туре сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью. Встреча участников группы D, прошедшая на столичном стадионе "Спартак" 16 июня, завершилась со счетом 1:1.

На 62-й минуте Максимилиано Меса заработал пенальти, который не сумел забить капитан аргентинской сборной Лионель Месси. Ворота исландцев спас Ханнес Халльдоурссон, став автором первого сейва удара с пенальти на ЧМ-2018.

В группе D Аргентина и Исландия набрали по одному очку. Во втором матче Аргентина встретится с Хорватией. Эта игра состоится 21 июня в Нижнем Новгороде и начнется в 21:00 (мск).




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