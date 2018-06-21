Французы вышли в плей-офф ЧМ-2018

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Футболисты сборной Франции обыграли команду Перу в матче группового этапа Чемпионата мира-2018 в России и обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира, передает Р-Спорт.
Встреча группы С, прошедшая в четверг в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Победный мяч забил Килиан Мбаппе на 34-й минуте.
Сборная Франции набрала 6 очков после двух матчей и стала недосягаемой в таблице группы С для команд Австралии (1 очко) и Перу (0 очков). Перуанцы потеряли шансы на выход в плей-офф, проиграв свой второй матч на турнире в России.