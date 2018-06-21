Французы вышли в плей-офф ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Футболисты сборной Франции обыграли команду Перу в матче группового этапа Чемпионата мира-2018 в России и обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира, передает Р-Спорт.

Встреча группы С, прошедшая в четверг в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Победный мяч забил Килиан Мбаппе на 34-й минуте.

Сборная Франции набрала 6 очков после двух матчей и стала недосягаемой в таблице группы С для команд Австралии (1 очко) и Перу (0 очков). Перуанцы потеряли шансы на выход в плей-офф, проиграв свой второй матч на турнире в России.