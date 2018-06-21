22:25 21 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Перу

Французы вышли в плей-офф ЧМ-2018

© Sputnik . Владимир Астапкович
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
15 0 0

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Футболисты сборной Франции обыграли команду Перу в матче группового этапа Чемпионата мира-2018 в России и обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира, передает Р-Спорт.

Встреча группы С, прошедшая в четверг в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Победный мяч забил Килиан Мбаппе на 34-й минуте.

Сборная Франции набрала 6 очков после двух матчей и стала недосягаемой в таблице группы С для команд Австралии (1 очко) и Перу (0 очков). Перуанцы потеряли шансы на выход в плей-офф, проиграв свой второй матч на турнире в России.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Памятник Виктору Цою установлен на улице Тулебаева в Алматы
    То самое место

    В Алматы, на улице Тулебаева, где были сняты знаменитые финальные кадры фильма "Игла", установили памятник Виктору Цою.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с министром внутренних дел Кашкаром Джунушалиевым
    Президент в курсе

    Министр внутренних дел Кыргызстана доложил президенту Сооронбаю Жээнбекову о ситуации с таксистом, сбившим людей в Москве.

  • Внук павшего в боях под Гродно солдата из Сибири Игорь Буланцев
    77 лет спустя

    Чтобы проводить в последний путь погибшего в первые дни войны бойца Красной армии сибиряка Павла Рябинина, в Гродно приехал его внук из Мурманска.

  • Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского
    Запрет на русский

    Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону, запрещающие обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    Это фиаско

    Глава МИД Литвы в интервью украинскому телеканалу признал отсутствие эффекта от бойкота чемпионата мира по футболу в России.

  • Свеча памяти.
    Свеча памяти

    В память о 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны в Приднестровье проведут акцию "Свеча памяти".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Игрок сборной Германии Леон Горецка, прилетевшей для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Внуково
Поклонницам футбола: самые привлекательные игроки ЧМ-2018
Тренировка сборной России перед матчем с Уругваем
Сборная России готовится к матчу с Уругваем
Стратегический бомбардировщик Ту-95
Стратегический бомбардировщик Ту-95

Соцсети

Sputnikabkhazia