Игроки сборной Аргентины требуют сменить тренера

Сборная Аргентины проиграла очередной матч группового этапа чемпионата мира по футболу против игроков из Хорватии с разгромным счетом 3:0.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Игроки сборной Аргентины попросили назначить другого тренера на заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Нигерии, сообщает Р-Спорт со ссылкой на портал mundoalbiceleste.com.

Накануне сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии, пропустив три безответных мяча.

Как утверждает портал, игроки устроили собрание и единогласно проголосовали за увольнение Сампаоли. Отмечается, что есть большая вероятность того, что в игре с Нигерией он не будет руководить командой.

​По информации СМИ, заменить Сампаоли предложено Хорхе Бурручаге, чемпиону мира и автору победного гола в финале-1986.