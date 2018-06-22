18:55 22 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Сборная России по футболу

Американцы предложили проверить игроков сборной России на допинг

© Фото : globallookpress
ФИФА-2018
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Подобная идея у USADA возникла после побед российских футболистов в групповых матчах чемпионата мира.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт обратился к Международной федерации футбола с требованием провести проверки в отношении российской сборной на предмет употребления допинга, пишет "360tv".

По словам главы USADA, российскую сборную стоит "агрессивно проверить на допинг". Это позволит защитить доверие общественности по отношению к чемпионату мира.

"Неординарные выступления требуют дополнительных тестов", — сказал он.

Позже защитник сборной России по футболу Игорь Смольников прокомментировал высказывание Трэвиса Тайгарта, сообщает Р-Спорт.

"Просто мы хорошо подготовились в Австрии. И в том году была хорошая подготовка, и в этом. Я не читал подобных статей. Хорошо, что отмечают нашу физическую форму", — сказал Смольников.

FIFA отказалась комментировать эту информацию во время проведения чемпионата.




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