Американцы предложили проверить игроков сборной России на допинг

Подобная идея у USADA возникла после побед российских футболистов в групповых матчах чемпионата мира.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт обратился к Международной федерации футбола с требованием провести проверки в отношении российской сборной на предмет употребления допинга, пишет "360tv".

По словам главы USADA, российскую сборную стоит "агрессивно проверить на допинг". Это позволит защитить доверие общественности по отношению к чемпионату мира.

"Неординарные выступления требуют дополнительных тестов", — сказал он.

Позже защитник сборной России по футболу Игорь Смольников прокомментировал высказывание Трэвиса Тайгарта, сообщает Р-Спорт.

"Просто мы хорошо подготовились в Австрии. И в том году была хорошая подготовка, и в этом. Я не читал подобных статей. Хорошо, что отмечают нашу физическую форму", — сказал Смольников.

FIFA отказалась комментировать эту информацию во время проведения чемпионата.