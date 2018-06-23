"Футбольный" чак-чак: в Казани приготовили десерт весом свыше четырех тонн

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Экскурсовод об отзывах туристов: лучше Абхазии в мире нет Преподаватель истории Мая Гамгия, которая в летний курортный сезон работает экскурсоводом, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия о том, какими качествами должен обладать гид, что интересует обычно гостей республики и какие им больше всего нравятся места. 15

Сборная Бельгии обыграла команду Туниса на ЧМ-2018 Сборная Бельгии набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу своей группы. Тунис потерпел второе поражение подряд и теперь сохраняет лишь теоретические шансы на выход в 1/8 финала 14