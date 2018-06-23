"Футбольный" чак-чак: в Казани приготовили десерт весом свыше четырех тонн

Рекордный татарский десерт весит свыше четырех тонн. Для его приготовления понадобилось около 9000 яиц, тонна муки и тонна меда. Достижение занесено в Книгу рекордов России.
"Футбольный" чак-чак с радостью отведали болельщики ЧМ-2018.
Самый большой в мире чак-чак казанские повара посвятили чемпионату мира по футболу - 2018.
Рекордный татарский десерт весит свыше четырех тонн. Для его приготовления понадобилось около 9000 яиц, тонна муки и тонна меда. Достижение занесено в Книгу рекордов России.
"Футбольный" чак-чак с радостью отведали болельщики ЧМ-2018.
Преподаватель истории Мая Гамгия, которая в летний курортный сезон работает экскурсоводом, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия о том, какими качествами должен обладать гид, что интересует обычно гостей республики и какие им больше всего нравятся места.
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Много лет Ольга Татарина из Нового района Сухума живет в подвале дома, где у нее когда-то была своя квартира, и питается тем, что найдет в мусорных баках. Помочь бездомной женщине вызвались простые жители столицы, и обратились в Sputnik.
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Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?
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Болельщик из Узбекистана поделился своими впечатлениями от чемпионата мира в России и рассказал, какой матч ему понравился больше всего.
С наступлением астрономического лета курортный город Пярну вступил в права летней столицы Эстонии.
Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.
На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.