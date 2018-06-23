Германия обыграла Швецию в матче ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.
СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Футболисты сборной Германии победили команду Швеции в матче второго тура группового этапа на Чемпионате мира в России, сообщает Р-Спорт.
Встреча группы F, состоявшаяся в субботу в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев.
Мексиканцы одержали две победы и завершат групповой этап 27 июня в Екатеринбурге матчем против сборной Швеции. Южнокорейские футболисты потерпели два поражения и в следующем матче сыграют в этот же день в Казани против сборной Германии.
Преподаватель истории Мая Гамгия, которая в летний курортный сезон работает экскурсоводом, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия о том, какими качествами должен обладать гид, что интересует обычно гостей республики и какие им больше всего нравятся места.