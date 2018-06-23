23:37 23 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футбол. ЧМ-2018. Матч Германия - Швеция

Германия обыграла Швецию в матче ЧМ-2018

© Sputnik . Александр Вильф
ФИФА-2018
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Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Футболисты сборной Германии победили команду Швеции в матче второго тура группового этапа на Чемпионате мира в России, сообщает Р-Спорт.

Встреча группы F, состоявшаяся в субботу в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев.




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