Сборная Германии принесла извинения за поведение после матча со шведами

​Германия обыграла шведов со счетом 2:1, забив победный гол на последних секундах добавленного времени.

СУХУМ, 24 июн — Sputnik. Сборная Германии по футболу принесла извинения в Twitter после того, как тренер сборной Швеции обвинил немцев в некорректном поведении после матча, передает Р-Спорт.

© Sputnik . Александр Вильф Германия обыграла Швецию в матче ЧМ-2018

"Это была очень эмоциональная игра. В конце матча наш тренерский штаб позволил себе слишком эмоциональную реакцию или жесты в адрес скамейки шведов. Это не соответствует нашему стилю. Поэтому мы попросили прощения у тренера сборной Швеции и у команды. Ursäkta! ("Извините" по-шведски. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении официального аккаунта бундестим в Twitter.

После матча главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что некоторые немецкие игроки вели себя некорректно и начали показывать жесты, которые его разозлили.

В Twitter есть видеоролик, на котором видно, как члены тренерского штаба сборной Германии подбегают к скамейке сборной Швеции и что-то кричат. Между представителями двух команд началась перепалка.

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