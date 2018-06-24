Сборная Германии принесла извинения за поведение после матча со шведами

СУХУМ, 24 июн — Sputnik. Сборная Германии по футболу принесла извинения в Twitter после того, как тренер сборной Швеции обвинил немцев в некорректном поведении после матча, передает Р-Спорт.
"Это была очень эмоциональная игра. В конце матча наш тренерский штаб позволил себе слишком эмоциональную реакцию или жесты в адрес скамейки шведов. Это не соответствует нашему стилю. Поэтому мы попросили прощения у тренера сборной Швеции и у команды. Ursäkta! ("Извините" по-шведски. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении официального аккаунта бундестим в Twitter.
После матча главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что некоторые немецкие игроки вели себя некорректно и начали показывать жесты, которые его разозлили.
В Twitter есть видеоролик, на котором видно, как члены тренерского штаба сборной Германии подбегают к скамейке сборной Швеции и что-то кричат. Между представителями двух команд началась перепалка.
— Gilles (@GrimandiTweets) 23 июня 2018 г.