"Против Дзюбы не попрешь": Шнуров и Слепаков сняли клип про сборную России‍

Сборная России одержала две победы на групповом этапе чемпионата мира по футболу — над Саудовской Аравией и Египтом. Россияне 25 июня сыграют со сборной Уругвая.

СУХУМ, 24 июн —Sputnik. Российский комик Семен Слепаков и группа "Ленинград" записали песню "Чемпионы", посвященную победам сборной России по футболу, и выпустили на нее клип, сообщает Р-Спорт.

В песне артисты с юмором рассуждают о том, как разительно изменилось отношение к российской сборной после двух побед на чемпионате мира по футболу.

"Вы теперь для нас герои, вам поклоны бьет народ, если кто-то рот раскроет, разорвем мы этот рот", — поется в песне.

Музыканты отмечают, что Россия стала футбольной державой, что "против Дзюбы не попрешь", а соперники российских футболистов видят во сне "усы Черчесова".

В конце они добавляют, что для того, чтобы отношение к сборной снова стало прежним, достаточно просто "разик проиграть".

Сборная России одержала две победы на групповом этапе чемпионата мира по футболу — над Саудовской Аравией и Египтом. Россияне 25 июня сыграют со сборной Уругвая.