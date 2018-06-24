"Против Дзюбы не попрешь": Шнуров и Слепаков сняли клип про сборную России‍

СУХУМ, 24 июн —Sputnik. Российский комик Семен Слепаков и группа "Ленинград" записали песню "Чемпионы", посвященную победам сборной России по футболу, и выпустили на нее клип, сообщает Р-Спорт.
В песне артисты с юмором рассуждают о том, как разительно изменилось отношение к российской сборной после двух побед на чемпионате мира по футболу.
"Вы теперь для нас герои, вам поклоны бьет народ, если кто-то рот раскроет, разорвем мы этот рот", — поется в песне.
Музыканты отмечают, что Россия стала футбольной державой, что "против Дзюбы не попрешь", а соперники российских футболистов видят во сне "усы Черчесова".
В конце они добавляют, что для того, чтобы отношение к сборной снова стало прежним, достаточно просто "разик проиграть".
Сборная России одержала две победы на групповом этапе чемпионата мира по футболу — над Саудовской Аравией и Египтом. Россияне 25 июня сыграют со сборной Уругвая.