00:54 25 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Концерт музыкальной группы Ленинград

"Против Дзюбы не попрешь": Шнуров и Слепаков сняли клип про сборную России‍

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
27 0 0

Сборная России одержала две победы на групповом этапе чемпионата мира по футболу — над Саудовской Аравией и Египтом. Россияне 25 июня сыграют со сборной Уругвая.

СУХУМ, 24 июн —Sputnik. Российский комик Семен Слепаков и группа "Ленинград" записали песню "Чемпионы", посвященную победам сборной России по футболу, и выпустили на нее клип, сообщает Р-Спорт.

В песне артисты с юмором рассуждают о том, как разительно изменилось отношение к российской сборной после двух побед на чемпионате мира по футболу.

"Вы теперь для нас герои, вам поклоны бьет народ, если кто-то рот раскроет, разорвем мы этот рот", — поется в песне.

Музыканты отмечают, что Россия стала футбольной державой, что "против Дзюбы не попрешь", а соперники российских футболистов видят во сне "усы Черчесова".

В конце они добавляют, что для того, чтобы отношение к сборной снова стало прежним, достаточно просто "разик проиграть".

Сборная России одержала две победы на групповом этапе чемпионата мира по футболу — над Саудовской Аравией и Египтом. Россияне 25 июня сыграют со сборной Уругвая.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгуль Токоева на президентской елке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Архивное фото
    Первые леди

    За каждым успешным мужчиной стоит женщина - Sputnik выяснил, чем занимаются супруги политиков, находящихся у руля власти в Кыргызстане.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Самолет польской авиакомпании LOT
    Вынужденная посадка

    Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?

  • Супермаркет
    Успеть до закрытия

    В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лионель Месси в матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
Месси встретил свой день рождения в России на ЧМ 2018
Тренировка сборной Египта
Сборная Египта готовится к следующему матчу
Сколько стоит выпускной в Абхазии
Во сколько обойдется выпускной вечер в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia