ФИФА открыла дело в отношении представителей сборной Германии

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу извинилась перед Швецией за поведение после матча ЧМ-2018.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении двух представителей сборной Германии – менеджера Немецкого футбольного союза Георга Бехлау и пресс-секретаря команды Ульриха Фойгта – по итогам инцидента, случившегося в конце матча ЧМ-2018 против Швеции, сообщает RT.

© Sputnik . Владимир Песня Сборная Германии принесла извинения за поведение после матча со шведами

Как сообщает ESPN, поводом стали неприличные жесты пресс-секретаря немецкой сборной Ульриха Фойгта и менеджера Немецкого футбольного союза (DFB) Георга Белау, адресованные шведской скамейке во время празднования гола Тони Крооса в конце поединка.

Сборная Германии по футболу одержала победу в матче с командой Швеции со счетом 2:1 в субботу 23 июня.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.