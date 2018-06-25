15:57 25 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Жозе Моуринью предсказал судьбу матча сборных России и Уругвая

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Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Уругвая.

"Этот матч может оказаться как очень важным, так и заурядным, поскольку обе команды способны обеспечить себе выход в стадию плей-офф. Я представляю, какая напряженная борьба будет. Команда-хозяйка ощущает за своей спиной огромную поддержку всей страны, но и у команды Уругвая есть ноу-хау, они знают, как надо соперничать, как играть продуманно, как играть эмоционально", — поделился ожиданиями Жозе Моуринью.

Встреча сборных Уругвая и России состоится в понедельник в Самаре, стартовый свисток прозвучит в 17:00. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (43)



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