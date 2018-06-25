Жозе Моуринью предсказал судьбу матча сборных России и Уругвая

"Этот матч может оказаться как очень важным, так и заурядным, поскольку обе команды способны обеспечить себе выход в стадию плей-офф. Я представляю, какая напряженная борьба будет. Команда-хозяйка ощущает за своей спиной огромную поддержку всей страны, но и у команды Уругвая есть ноу-хау, они знают, как надо соперничать, как играть продуманно, как играть эмоционально", — поделился ожиданиями Жозе Моуринью.

Встреча сборных Уругвая и России состоится в понедельник в Самаре, стартовый свисток прозвучит в 17:00. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.