"Дзюба, ты лучший": болельщики со всего мира "отдали честь" форварду сборной России

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Футбольные болельщики из разных стран запустили флешмоб, посвященный празднованию забитого мяча Артемом Дзюбой, сообщает RT.

В матче открытия чемпионата мира — 2018 против Саудовской Аравии главный тренер сборной Станислав Черчесов отдал честь Дзюбе, который забил спустя минуту после выхода на замену.

А уже во второй игре турнира, с Египтом, сам Дзюба после своего гола таким образом поблагодарил наставника, который выпустил его в стартовом составе. Этот жест стал визитной карточкой форварда Артема Дзюбы на ЧМ-2018.

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Видеозапись, на которой фанаты высказывают свои пожелания российской команде и отдают честь Дзюбе, опубликована на официальном канале Российского футбольного союза в YouTube.

Болельщики «отдали честь» Артёму Дзюбе!

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Перед встречей с национальной командой Уругвая болельщики разных стран отдали честь Артеме Дзюбе, а также пожелали удачи не только форварду, но и остальным игрокам сборной!

🇷🇺🇷🇺🇷🇺#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/BvGewaHsdS — Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г.

Перед встречей с национальной командой Уругвая болельщики разных стран отдали честь Артеме Дзюбе, а также пожелали удачи не только форварду, но и остальным игрокам сборной.

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Вечером 25 июня сборная России проведет заключительный матч группового этапа домашнего Чемпионата мира.