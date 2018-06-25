Как спасали котенка, которого живодеры заживо залили гудроном

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Футбол в "юбке": женский взгляд на мужской спорт Принято считать, что футбол - это сугубо мужской вид спорта, что по этому поводу думают сами представительницы прекрасной половины человечества, которые пришли в SputnikFanZone, читайте в материале корреспондента Sputnik. 52

Футболисты сборной Португалии сыграли вничью с иранцами на ЧМ Встреча группы В между командами Португалии и Ирана прошла в понедельник в Саранске и завершилась со счетом 1:1 в пользу португальцев. 17