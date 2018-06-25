Как спасали котенка, которого живодеры заживо залили гудроном

Когда живодеры бросили котят в гудрон, он был еще теплый. К спасению животных подключились волонтеры и сотрудники МЧС. Спасти удалось только одного котенка. Злоумышленники пока не найдены.
Жительница Находки обнаружила в ведре с гудроном двух котят.
Когда живодеры бросили котят в гудрон, он был еще теплый. К спасению животных подключились волонтеры и сотрудники МЧС. Спасти удалось только одного котенка. Злоумышленники пока не найдены.
Принято считать, что футбол - это сугубо мужской вид спорта, что по этому поводу думают сами представительницы прекрасной половины человечества, которые пришли в SputnikFanZone, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Встреча группы В между командами Португалии и Ирана прошла в понедельник в Саранске и завершилась со счетом 1:1 в пользу португальцев.
Сборная России с шестью очками заняла второе место в группе A и в 1/8 финала первого июля в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с первой командой квартета B.
Лидер Компартии Южной Осетии рассказал о неизвестных фактах подписания в Дагомысе в 1992 году соглашения о вводе миротворческих сил в республику.
Власти Афганистана и движение "Талибан" направят своих представителей на заседание Международной координационной группы в столице Азербайджана.
Правоохранительные органы Армении "произвели действия" в отношении брата экс-президента страны Сержа Саргсяна — Александра Саргсяна.
Пропускную систему "Smart Павлодар", которая работает на основе отпечатка пальца, запустили в пилотном режиме в одном из городских детсадов.
В Оше 26 июня в ряде районов временно прекратят подачу электроэнергии в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Белорусская федерация футбола (БФФ) запустили пилотный проект по развитию клубов страны.
Узник Рижской центральной тюрьмы, правозащитник Александр Гапоненко обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
НАТО не заинтересована в том, чтобы реально обеспечить безопасность Балтии и не станет развивать здесь инфраструктуру, считает военный политолог.
Активизацию сотрудничества между Молдовой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) обсудят на встрече в Москве.
В международном аэропорту в Душанбе открылся новый грузовой терминал, построенный на средства, выделенные правительством Японии.
Сфера производства протезно-ортопедических изделий и реабилитационных средств в Узбекистане будет увеличена, также планируется вести научные исследования в этой отрасли.
Эстония стала единственной восточноевропейской страной, участвующей в создании совместных вооруженных сил быстрого реагирования ЕС.
Лидер Компартии Южной Осетии рассказал о неизвестных фактах подписания в Дагомысе в 1992 году соглашения о вводе миротворческих сил в республику.
Власти Афганистана и движение "Талибан" направят своих представителей на заседание Международной координационной группы в столице Азербайджана.
Правоохранительные органы Армении "произвели действия" в отношении брата экс-президента страны Сержа Саргсяна — Александра Саргсяна.