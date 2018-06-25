Первое удаление у сборной России: Смольников покинул поле

Матч между командами России и Уругвая проходит в понедельник в Самаре. Счет на данный момент 2:0 в пользу уругвайцев.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Футболист сборной России Игорь Смольников удален в матче группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая и пропустит встречу 1/8 финала плей-офф, сообщает Р-Спорт.

Смольников получил вторую желтую карточку на 36-й минуте, до этого он заработал предупреждение на 28-й минуте. Это удаление стало первым у сборной России на турнире. После удаления главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов пожал руку уходящему с поля Смольникову.

Матч между командами России и Уругвая проходит в понедельник в Самаре. Счет на данный момент 2:0 в пользу уругвайцев.