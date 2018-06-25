Футболисты сборной Португалии сыграли вничью с иранцами на ЧМ

Встреча группы В между командами Португалии и Ирана прошла в понедельник в Саранске и завершилась со счетом 1:1 в пользу португальцев.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Футболисты сборной Португалии сыграли вничью с командой Ирана в матче группового этапа чемпионата мира-2018 и вышли в 1/8 финала турнира, сообщает Р-Спорт.

Встреча группы В между командами Португалии и Ирана прошла в понедельник в Саранске и завершилась со счетом 1:1 в пользу португальцев. Счет открыл на 45-й минуте Рикарду Куарежма, иранцы отыгрались с пенальти на 90-й минуте, который реализовал Карим Ансарифард. На 53-й минуте Криштиану Роналду не забил пенальти, назначенный после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

© Sputnik . Михаил Воскресенский Футбол. ЧМ-2018. Матч Иран - Португалия

Сборная Португалии набрала 5 очков и финишировала на втором месте в группе. Сборная Ирана с 4 очками в активе завершила выступление на чемпионате мира в России.