Комментатор умер сразу после матча Египет-Саудовская Аравия

В понедельник сборная Египта во встрече заключительного тура группы A проиграла команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Спортивный аналитик и экс-футболист из Египта Абдель Рахим Мохамед скоропостижно скончался вскоре после поражения сборной своей страны в матче ЧМ-2018, сообщает Р-Спорт.

Говорится, что он комментировал матч между командами Египта и Саудовской Аравии, но плохо себя почувствовал на 95-й минуте игры, когда саудовцы забили победный гол, лишив египтян единственной победы на чемпионате. Мохамеда доставили в больницу, однако он скоропостижно скончался.

Сборная Египта завершила турнир в России с тремя поражениями и заняла последнее место в группе.