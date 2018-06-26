Комментатор умер сразу после матча Египет-Саудовская Аравия

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Спортивный аналитик и экс-футболист из Египта Абдель Рахим Мохамед скоропостижно скончался вскоре после поражения сборной своей страны в матче ЧМ-2018, сообщает Р-Спорт.
Говорится, что он комментировал матч между командами Египта и Саудовской Аравии, но плохо себя почувствовал на 95-й минуте игры, когда саудовцы забили победный гол, лишив египтян единственной победы на чемпионате. Мохамеда доставили в больницу, однако он скоропостижно скончался.
#عاجل.. عزمى مجاهد: وفاة عبد الرحيم محمد بعد وعكة صحية مفاجئة#مصر_بتحارب_داعشhttps://t.co/yoEbM4QaxU pic.twitter.com/eeftQrxdNa— اليوم السابع (@youm7) 25 июня 2018 г.
Сборная Египта завершила турнир в России с тремя поражениями и заняла последнее место в группе.