Юная фристайлерша издевается над звездами футбола

Чемпионка из Франции Лиза Зимуш завоевала свой титул в 15 лет, сейчас она работает ассистенткой в футбольном клубе в норвежском Стремсгодсете, пишет Sputnik Беларусь.
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Чемпионка из Франции Лиза Зимуш завоевала свой титул в 15 лет, сейчас она работает ассистенткой в футбольном клубе в норвежском Стремсгодсете, пишет Sputnik Беларусь.
Пресс-конференция с министром по чрезвычайным ситуациям Абхазии Львом Квициния, посвященная работе МЧС и готовности ведомства к курортному сезону, прошла на АГТРК во вторник 26 июня.
Французы, ранее обеспечившие себе выход в плей-офф, заняли первое место в группе с 7 очками, датчане (5) стали вторыми.
Встреча заключительного тура группы C, состоявшаяся во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу перуанцев.
Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову будет присвоено звание почетного гражданина города Алагир в Северной Осетии.
Масштабный военный парад, приуроченный к столетию создания вооруженных сил Азербайджана, прошел на площади "Азадлыг" в Баку.
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РТРК "Казахстан" выявила нарушения в трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу в букмекерских конторах, ресторанах и барах страны.
Учитывая, что в Кыргызстане есть женщины, которые занимают довольно высокие государственные должности, редакция Sputnik решила выяснить, чем занимаются их мужья.
Впервые на параде в День Независимости в белорусской столице примут участие военные из Китая.
Пользователи соцсетей ответили жестоким троллингом на пост епископа Петериса Спрогиса, которого партия "Согласие" выдвинула своим кандидатом в президенты Латвии.
В Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие обнаружили горшок, внутри которого находилось более 350 древних монет.
В столице Молдовы продолжаются протесты правоцентристских сил по поводу непризнания итогов внеплановых выборов мэра Кишинева.
В Таджикистане потребовали аннулировать распоряжение Минобрнауки о новых правилах выезда за границу на учебу или командировку преподавателей и студентов.
Корреспонденты Sputnik Узбекистан спросили жителей Бишкека, как они относятся к появлению ресторанов быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's.
"Особое мнение" эстонской стороны может сорвать грядущее подписание соглашения о синхронизации сетей Балтии с Западной Европой.
Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову будет присвоено звание почетного гражданина города Алагир в Северной Осетии.
Масштабный военный парад, приуроченный к столетию создания вооруженных сил Азербайджана, прошел на площади "Азадлыг" в Баку.
Злоумышленник устроил целое кино на улицах Еревана: он выкрал кольцо, угрожал ножом, хотел уехать на машине, но попал в аварию.