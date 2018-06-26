Юная фристайлерша издевается над звездами футбола

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Власти Сухума огородят место, где утонули студенты Пресс-конференция с министром по чрезвычайным ситуациям Абхазии Львом Квициния, посвященная работе МЧС и готовности ведомства к курортному сезону, прошла на АГТРК во вторник 26 июня. 249

Новенькая в плей-офф: сборная Дании сыграла вничью с французами Французы, ранее обеспечившие себе выход в плей-офф, заняли первое место в группе с 7 очками, датчане (5) стали вторыми. 6