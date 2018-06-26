Покидая ЧМ: сборная Перу обыграла команду Австралии

Встреча заключительного тура группы C, состоявшаяся во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу перуанцев.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Сборная Перу победила команду Австралии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает Р-Спорт.

Встреча заключительного тура группы C, состоявшаяся во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу перуанцев. Голами отметились Андре Каррильо (на 18-й минуте) и Хосе Паоло Герреро (50). Сборная Перу забила свои первые мячи на чемпионатах мира спустя 36 лет.

Сборная Перу набрала три очка и заняла третье место в группе, команда Австралии финишировала в квартете на последнем месте. Обе сборные завершили выступление на турнире, а команды Дании и Франции вышли в 1/8 финала.