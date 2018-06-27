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Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Аргентина

Марадона опроверг слухи о госпитализации после матча Аргентина-Нигерия

© Sputnik . Владимир Песня
ФИФА-2018
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По информации СМИ, Марадоне стало плохо после финального свистка матча Аргентина- Нигерия и ему потребовалась госпитализация.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона опроверг сообщения СМИ о том, что попал в больницу.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Аргентина
© Sputnik . Александр Вильф
Сборная Аргентины попала в плей-офф ЧМ, обыграв команду Нигерии

Накануне сборная Аргентины в Санкт-Петербурге обыграла Нигерию со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Лионель Месси (14-я минута) и Маркос Рохо (87-я). У нигерийцев отличился Виктор Мозес (51-я минута).

В своем аккаунте в Instagram легендарный футболист на трех языках написал, что он в порядке.

"В перерыве матча с Нигерией у меня сильно заболела шея, и я перенес декомпенсацию", — написал Марадона.

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По его словам, во время перерыва врач посоветовал ему поехать домой.

Футбол. Футболист Диего Марадона на зрительской трибуне
© Sputnik . Михаил Сербин
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"Но я хотел остаться, потому что все было поставлено на карту. Как я мог уйти? Я шлю поцелуй каждому", — подчеркнул Марадона и поблагодарил за поддержку.

Он наблюдал за матчем из VIP-ложи стадиона на Крестовском острове. Во время телетрансляции камеры неоднократно показывали его бурные эмоции. Например, после второго гола аргентинцев легендарный футболист позволил себе оскорбительные жесты.

Аргентинцы в 1/8 финала турнира сыграют с французами, матч пройдет 30 июня в Казани.




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