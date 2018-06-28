ЧМ-2018 установил рекорд по автоголам

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. На групповом этапе ЧМ-2018 установлен рекорд по количеству автоголов на одном мундиале, сообщает РИА Новости.

На нынешнем турнире уже восемь игроков забивали в свои ворота. Предыдущий рекорд фиксировался на ЧМ-1998 во Франции — шесть автоголов.

© Sputnik . Алексей Филиппов Швеция обыграла Мексику и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Рекордный, седьмой гол забил защитник сборной Мексики Эдсон Альварес в матче против сборной Швеции. Восьмой зафиксировали в вечерней встрече игрового дня между сборными Швейцарии и Коста-Рики. Голкипер швейцарской команды Ян Зоммер не смог отразить пенальти — после удара Брайана Руиса мяч попал в перекладину и отскочил Зоммеру в голову, после чего залетел в ворота.

В игре между мексиканцами и шведами был достигнут еще один рекорд в истории мундиалей. Защитник сборной Мексики Хесус Гальярдо получил самую "раннюю" желтую карточку. Эпизод произошел на 15-й секунде матча.