Не виноватая я: раскрыта тайна самой знаменитой болельщицы ЧМ-2018

После того, как появилась информация, что 28-летняя Наталья Андреева, завоевавшая в 2007 году титул "Мисс Москва", снималась в фильмах для взрослых, тон восторженных комментариев сразу изменился на прямо противоположный. Сама девушка говорит, что она ни в чем не виновата и то, в чем ее обвиняют, это неправда. Наталья Андреева не отрицает участие в съемках для журнала Playboy, но что касается откровенного видео, то, по ее словам, оно было "грязно слито в интернет" ее бывшим парнем из мести. Наталья Андреева также говорит, что активно болеет за сборную и старается присутствовать на каждом матче.

"Диванные войска". Не путать с народом>>