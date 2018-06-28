Смех и слезы: эмоции болельщиков на ЧМ-2018

Эмоции болельщиков на ЧМ-2018 в фотоленте Sputnik.
Самое крупное футбольное событие четырехлетия — Чемпионат мира — стартовал в России 14 июня и продлится вплоть до 15 июля. Посмотреть на футбольную феерию приехали миллионы любителей этого вида спорта со всего света.
Эмоции болельщиков на ЧМ-2018 в фотоленте Sputnik.
В социальные сети попали сводки МВД о случаях самоубийств и попытках суицида в Абхазии. В Генпрокуратуре разъяснили, как сводки могли стать достоянием общественности.
Совещание президента Абхазии с главами городов и районов республики состоялось в Сухуме 28 июня.
Заседание депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия состоялось в Сухуме в четверг 28 июня.
Российский советник по строительству в Южной Осетии Михаил Герасимов рассказал Sputnik о помощи республике по благоустройству городов.
В связи с резким повышением температуры воздуха в воинских частях Азербайджана примут меры, чтобы защитить военнослужащих от солнечных ударов.
Обычный водитель в Ереване выбросил что-то из окна машины и не мог знать, что через секунду перед ним возникнет начальник полиции Армении и заставит поднять мусор.
Закон, дающий Нурсултану Назарбаеву пожизненное право председательствовать в Совбезе Казахстана, признан соответствующим Конституции.
Кыргызстанец мог вернуться домой из Москвы обычным способом, но ему пришла безумная идея преодолеть это расстояние на велосипеде. Свое путешествие он снимал на видео.
Руководителя российского коммерческого предприятия обвиняют в том, что он незаконно завладел имуществом белорусского ОАО "Агрокомбинат Дзержинский".
Рижанка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook пост, где объяснила, почему вместе с семьей покидает Латвию.
Стихийная засуха объявлена уже в 17 муниципалитетах Литвы, и метеорологи предполагают, что количество засушливых районов будет только увеличиваться.
Прогнозы синоптиков оправдались - на Молдову обрушились ливни с градом и шквалистым ветром - подборка фотографий с последствиями разгулявшейся непогоды.
В Таджикистане на 201-й российской военной базе создана спецгруппа по противодействию беспилотникам с учетом сирийского опыта.
Правительство Японии наградило императорским "Орденом Священного сокровища, золотых лучей с шейной лентой" узбекского юриста.
Несоблюдение новых требований закона, который вступает в силу с начала июля, заставит велорикш Таллинна серьезно раскошелиться.
Российский советник по строительству в Южной Осетии Михаил Герасимов рассказал Sputnik о помощи республике по благоустройству городов.
В связи с резким повышением температуры воздуха в воинских частях Азербайджана примут меры, чтобы защитить военнослужащих от солнечных ударов.
Обычный водитель в Ереване выбросил что-то из окна машины и не мог знать, что через секунду перед ним возникнет начальник полиции Армении и заставит поднять мусор.