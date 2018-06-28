Япония уступила Польше, но вышла в плей-офф ЧМ-2018

Самое крупное футбольное событие четырехлетия — Чемпионат мира — стартовал в России 14 июня и продлится вплоть до 15 июля.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. Сборная Японии уступила команде Польши в заключительном туре группового этапа Чемпионата мира по футболу, но смогла пробиться в плей-офф, передает Р-Спорт.

Встреча группы Н, прошедшая в четверг в Волгограде, завершилась со счетом 1:0 в пользу поляков. Гол на 59-й минуте забил Ян Беднарек.

По итогам группового этапа первое место в квартете H заняли колумбийцы, набравшие 6 очков. Японцы вместе с командой Сенегала набрали по 4 балла, разница забитых и пропущенных мячей у команд одинаковая, в очной игре была зафиксирована ничья, но из-за меньшего количества желтых карточек сборная Японии завоевала путевку в плей-офф. Четвертое место в группе Н заняли поляки, в активе которых 3 балла.