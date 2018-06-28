20:04 28 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Путин и Инфантино забили голы в Парке футбола ЧМ-2018

Получить короткую ссылку
Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (50)
3 0 0
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

В четверг Путин в компании Инфантино, главы оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина и помощника президента РФ Игоря Левитина посетил футбольный парк Красной площади. Президент пришел в парк прямо из Кремля пешком, на нем был строгий костюм и белая рубашка, но не было галстука.

Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино сыграли вничью в футбольном тренажере, расположенном в парке на Красной площади в Москве, передает Р-Спорт.

Президент и Инфантино, осмотрев павильон спонсора ФИФА, прошли через парк к футбольному тренажеру, там же в компании детей нанесли по два удара по воротам. Сначала били воспитанники футбольного клуба "Тотем", президент поддерживал ребят, когда те попадали или, наоборот, промахивались. Затем по одному удару нанесли Путин и Инфантино. Суть тренажера в том, что камера, находящаяся за макетом вратаря, фокусируется на оранжевом мяче и после нанесения удара следит за его траекторией, направляя вратаря в сторону мяча. Президент и Инфантино нанесли одному удару, но не забили.

После второго удара президента мяч залетел в сетку ворот. "Классно", — отреагировали дети. "Ну, как-то так", — скромно развел руками президент. Инфантино также реализовал свою вторую попытку. "Уно-уно", — прокомментировал глава ФИФА.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (50)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Объекты строительства в Цхинвале
    Миссия выполняется

    Российский советник по строительству в Южной Осетии Михаил Герасимов рассказал Sputnik о помощи республике по благоустройству городов.

  • Военнослужащие ВС Азербайджана, фото из архива
    Градус растет

    В связи с резким повышением температуры воздуха в воинских частях Азербайджана примут меры, чтобы защитить военнослужащих от солнечных ударов.

  • Валерий Осипян призвал водителя не мусорить улицу
    Чисто – где не мусорят

    Обычный водитель в Ереване выбросил что-то из окна машины и не мог знать, что через секунду перед ним возникнет начальник полиции Армении и заставит поднять мусор.

  • Церемония инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
    Пожизненный статус

    Закон, дающий Нурсултану Назарбаеву пожизненное право председательствовать в Совбезе Казахстана, признан соответствующим Конституции.

  • Бишкекчанин совершил безумный поступок, чтобы вернуться из Москвы. Видео
    Беспечный ездок

    Кыргызстанец мог вернуться домой из Москвы обычным способом, но ему пришла безумная идея преодолеть это расстояние на велосипеде. Свое путешествие он снимал на видео.

  • Продукция ОАО Агрокомбинат Дзержинский
    Отдай колбасу!

    Руководителя российского коммерческого предприятия обвиняют в том, что он незаконно завладел имуществом белорусского ОАО "Агрокомбинат Дзержинский".

  • Багаж
    "С нас хватит"

    Рижанка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook пост, где объяснила, почему вместе с семьей покидает Латвию.

  • Засохшая трава на пастбище, архивное фото
    Великая засуха

    Стихийная засуха объявлена уже в 17 муниципалитетах Литвы, и метеорологи предполагают, что количество засушливых районов будет только увеличиваться.

  • Ливень в Кишиневе
    Во власти стихии

    Прогнозы синоптиков оправдались - на Молдову обрушились ливни с градом и шквалистым ветром - подборка фотографий с последствиями разгулявшейся непогоды.

  • Объекты строительства в Цхинвале
    Миссия выполняется

    Российский советник по строительству в Южной Осетии Михаил Герасимов рассказал Sputnik о помощи республике по благоустройству городов.

  • Военнослужащие ВС Азербайджана, фото из архива
    Градус растет

    В связи с резким повышением температуры воздуха в воинских частях Азербайджана примут меры, чтобы защитить военнослужащих от солнечных ударов.

  • Валерий Осипян призвал водителя не мусорить улицу
    Чисто – где не мусорят

    Обычный водитель в Ереване выбросил что-то из окна машины и не мог знать, что через секунду перед ним возникнет начальник полиции Армении и заставит поднять мусор.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Смех и слезы: эмоции болельщиков на ЧМ-2018
Путин и Инфантино забили голы в Парке футбола ЧМ-2018 на Красной площади
Путин и Инфантино забили голы в Парке футбола ЧМ-2018
Самые опасные страны для туризма
Самые опасные страны для туризма

Соцсети

Sputnikabkhazia