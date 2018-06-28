Футболисты сборной Туниса обыграли панамцев в матче ЧМ-2018

Сборная Туниса завершила выступление на Чемпионате мира, заняв с тремя очками третье место в группе. Команда Панамы, дебютант Чемпионатов мира, проиграла все три матча, закончив турнир с разницей мячей - 2:11.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. Футболисты сборной Туниса обыграли команду Панамы в матче группового этапа Чемпионата мира в России, который стал заключительным в рамках турнира на поле "Мордовии Арены" в Саранске, передает Р-Спорт.

Встреча группы G, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 2:1 в пользу африканской команды. У победителей голы забили Фахреддин Бен-Юссеф (51-я минута) и Вахби Хазри (66). Мяч сборной Панамы был записан как автогол тунисского защитника Яссина Мерии (33), который неудачно подставился под удар Хосе Луиса Родригеса.