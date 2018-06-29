Путин подарил двум заблудившимся аргентинцам билеты на матч

Два аргентинских болельщика, которые хотели посетить матч Аргентина — Хорватия, перепутали российские города и купили билеты в Великий Новгород вместо Нижнего Новгорода, пропустив матч своей сборной.

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин подарил двум болельщикам из Аргентины, которые хотели посетить матч Аргентина — Хорватия, но перепутали российские города, билеты на матч чемпионата мира по футболу, пишет Sputnik Таджикистан. © Sputnik . Vladimir Astapkovich Болельщики сборной Аргентины нашли виновного в бедах сборной

Два аргентинских болельщика, которые хотели посетить матч Аргентина — Хорватия, перепутали российские города и купили билеты в Великий Новгород вместо Нижнего Новгорода, пропустив матч своей сборной.

"С нами связались люди из администрации Великого Новгорода, и через переводчика сообщили о том, что по поручению Владимира Путина нам подарят билеты на следующую игру Аргентины и проводят в Санкт-Петербург, — цитирует болельщиков "Комсомольская правда". – Все, что ни делается – все к лучшему. Ту игру, которую мы пропустили, Аргентина проиграла 0:3, а мы в итоге попали на исторический матч. Мы увидели триумф Месси!"

22 июня футболисты сборной Хорватии разгромили команду Аргентины в матче второго тура группового этапа на чемпионате мира и досрочно вышли в плей-офф. Встреча группы D, состоявшаяся в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 в пользу хорватов.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.