Три удара убойного чемпионата: непредсказуемый мундиаль 2018

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Мундиаль 2018 не перестает шокировать. Исторический выход сборной России в 1/8 финала, досрочный вылет немцев, боль аргентинцев и сила хорватов. Sputnik Абхазия подводит итоги группового этапа чемпионата мира.
ФИФА презентовала мяч плей-офф>>
Новые пары плей-офф
28 июня завершился групповой этап Чемпионата мира в России, по итогам которого определились все пары 1/8 финала мундиаля. Российская сборная, занявшая в группе А второе место, встретится со сборной Испании 1 июля.
В сетке турнира восемь пар:
- Франция — Аргентина (30 июня);
- Уругвай — Португалия (30 июня);
- Испания — Россия (1 июля);
- Хорватия — Дания (1 июля);
- Бразилия — Мексика (2 июля);
- Бельгия — Япония (2 июля);
- Швеция — Швейцария (3 июля);
- Колумбия — Англия (3 июля).
Удар первый: исторический выход
Последние результаты сборной России на чемпионатах мира вряд ли могут порадовать своих поклонников. Сборная, выступавшая на трех мундиалях – в 1994, 2002 и 2014 годах, ни разу не выходила из группы, была на 70-м месте в рейтинге ФИФА, и это худший показатель среди стран-участниц.
От российских футболистов перед стартом чемпионата мира, мягко говоря, многого не ждали. Пожалуй, единственным турниром, на котором хозяева не выходили в плей-офф чемпионата мира, был в 2010 году, когда ЮАР завершила турнир, сыграв лишь один раз вничью. Многие высказывались, что Россия повторит судьбу южноафриканцев, однако сборная преподнесла своим болельщикам приятный сюрприз. Первый матч чемпионата в группе A, прошедший 14 июня на стадионе "Лужники", завершился победой над Саудовской Аравией со счетом 5:0.
Первый гол турнира забил Юрий Газинский на 12-й минуте. Второй мяч в ворота саудовцев отправил Денис Черышев (43-я минута), заменивший в первом тайме травмированного Алана Дзагоева. До разгромного счета довел вышедший на замену Артем Дзюба (71-я минута). В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль. Пятый мяч из штрафной забил Александр Головин (90+4).
Результаты группы А: Уругвай – 9, Россия – 6, Саудовская Аравия – 3, Египет – 0.
Сборные России и Уругвая досрочно гарантировали себе участие в 1/8 финала. Дальше в группе выясняли, кто будет первым. Российская команда была бы первой, если бы не проиграла уругвайцам. Но проиграла.
Сборные Египта и Саудовской Аравии потеряли шансы на выход в плей-офф. Дальше победитель группы А сыграет со второй командой группы B (Уругвай — Португалия), а вторая команда группы А сыграет с победителем группы B (Испания — Россия).
Удар второй: чемпионское проклятье
Результаты группы F: Швеция – 6, Мексика – 6, Корея – 3, Германия – 3.
Именно в этом квартете произошла сенсация мундиаля – действующие чемпионы мира не вышли в плей-офф. Мощнейшая Германия со скромными тремя баллами финишировала в группе четвертой.
Германия приехала на чемпионат мира в ранге непобедимой команды. Они выиграли практически все турниры с 2014 года, одержали победу на ЧМ в Бразилии.
Победу Мексики над Германией назвали первой мировой сенсацией этого чемпионата.
Лишь в третьем туре шведам удалось разгромить противников, которые тоже рисковали остаться вне 1/8 финала. На помощь мексиканцам пришла Корея. И аутсайдер, потерявшие все шансы на выход, прихлопнул чемпионов. 2:0 – для корейцев этот матч войдет в историю как один из величайших.
Сборная Германии вышла бы в плей-офф, если бы обыграла Корею в последней встрече, а в портальном матче группы Швеция не победила бы Мексику. Также Германия могла выйти, если бы обыграла Корею, Швеция победила бы Мексику, но разность голов у немцев была бы лучше, чем у шведов и мексиканцев. Было много вариантов, но всего этого не произошло.
Досрочный вылет чемпионов мира особенно позабавил бразильских и мексиканских болельщиков, которые заливали корейцев пивом.
В ту же секунду в СМИ говорили, что в очередной раз сработало проклятие обладателей титула из Европы, которые неизменно проваливаются на следующем ЧМ. Так было с Францией (2002), Италией (2010) и Испанией (2014).
Удар третий: Аргентина – боль
Результаты группы D: Хорватия – 9, Аргентина – 4, Нигерия – 3, Исландия – 1.
Не успели остыть эмоции после матча Мексика-Германия в "Лужниках" и двух побед подряд российских футболистов, как вдруг новая неожиданность – Хорватия стала "теневым" фаворитом мундиаля, разгромила аргентинцев (3:0), и в последнем матче полурезервным составом победила исландцев (2:1).
Выход из группы Хорватия гарантировала себе быстро. Для того чтобы остаться на первом месте, ей можно было просто не проиграть Исландии, но как могли хорваты с такой мощной полузащитой не дать насладиться красивым футболом своим болельщикам.
Аргентина в группе была, мягко говоря, в плохой форме. В решающем поединке с нигерийцами (2:1) Лионель Месси наконец забил свой первый мяч в этом турнире. Нужно также добавить, что в этой встрече Месси сам определил стартовый состав и сам давал установку команде.
Достойно в группе смотрелась Нигерия с самым быстрым игроком форума Ахмедом Мусой, но, к сожалению, выходят из группы всего две команды.
На турнир в Россию аргентинцы ехали с надеждой на победу, так как еще пару лет назад Месси заявлял о завершении карьеры в сборной после поражения в финале Кубка Америки. Месси уговорили, чтобы выиграть ЧМ-2018 в России.
За игрой аргентинцев в России следят тысячи их болельщиков во главе с Диего Марадоной. На этом турнире Марадона успел уже раскритиковать главного тренера команды Хорхе Сампаоли.
Зрелищные и унылые квартеты
Результаты группы В: Испания – 5, Португалия – 5, Иран – 4, Марокко – 1.
Группа В – была одним из самых зрелищных квартетов мини-турнира. Проиграет ли Португалия Ирану, уступит ли Испания Марокко, сыграет ли вничью Иран с Португалией? – вопрос о путевках в плей-офф оставался открытым до последних секунд. Серьезную конкуренцию лидерам навязал Иран. Игры с Испанией (0:1) и Португалией (1:1) сложились не в пользу сборной Ирана, но болельщикам надолго запомнятся соперничество Ирана с лидерами, роковые ошибки, головокружительны голы, финты и хет-трики.
Результаты группы С: Франция – 7, Дания – 5, Перу – 3, Австралия – 1.
Один из основных фаворитов турнира — Франция. Пожалуй, лучшие по с составу, они не могли себе позволить не преодолеть групповой барьер, однако пока французы не радуют своих болельщиков искрометной игрой: скромный счет 1:0 (Франция-Перу) или унылый 0:0 в последнем матче с датчанами. Франция быстро гарантировала себе участие в 1/8 финала, и для того, чтобы остаться на первом месте в группе, ей достаточно было не проиграть Дании. Перуанцам не хватило опыта, но зато их самые шумные и веселые болельщики украсили праздник в России.
Результаты группы E: Бразилия – 7, Швейцария – 5, Сербия – 3, Коста-Рика – 1.
По итогам двух первых матчей ни одна команд не гарантировала себе участие в плей-офф. Очень вяло, но все-таки вышли из группы бразильцы. Неймар пока болельщиков только разочаровывает. У Сербии были все шансы обыграть Швейцарию, но она уступила, пропустив мяч на последней минуте (1:2). Этот матч стал самым скандальным.
Результаты группы G: Бельгия – 9, Англия – 6, Тунис – 3, Панама – 0.
Матч между Англией и Бельгией 28 июня завершился победой бельгийцев со счетом 0:1. Единственный мяч на 51-й минуте забил полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай.
Видно, что бельгийцы, впрочем, как и многие сборные в групповом этапе, еще не включили пока полную скорость. Многие считают их главными претендентами на победу. Действительно, достойный состав, набравший приличную форму под руководством Мартинеса. Хорошую игру демонстрирует Лукаку, однако и без него "красные дьяволы" в последнем туре обыграли англичан (1:0).
"Божил" в играх и главная звезда "трех львов" Гарри Кейн. В плей-офф соперникам англичан нужно будет думать, как его прикрыть.
Быстро потеряли шансы на выход из группы G сборные Туниса и Панамы. Тунис обыграл Панаму в Саранске, и сделал ее худшей командой группового этапа.
Результаты группы H: Колумбия – 6, Япония – 4, Сенегал – 4, Польша – 3.
В группе H интрига сохранялась до последних минут. Поляки во главе с Робертом Левандовским разочаровали болельщиков. Нападающий мюнхенской "Баварии" на мундиале не смог отличиться хорошей игрой.
Колумбия пробилась вперед с шестью очками. Япония и Сенегал заработали по четыре балла. Для определения сильнейшего пришлось задействовать коэффициент фэйр-плей – считали, сколько штрафных карточек выписывали командам арбитры. Так впервые в истории мундиаля судьбу команд решило количество желтых карточек. Меньше "горчичников" было у японцев.
Рекордный и непредсказуемый мундиаль
В мундиале этого года назначено рекордное количество пенальти в истории чемпионатов мира — на данный момент их набралось уже 24 (реализовано 18). Таким образом, в 2018 году превзойден рекорд, который был установлен в 1990, 1998 и 2002 годах. На всех этих мундиалях было назначено по 18 пенальти за весь турнир.
Лучшими бомбардирами группового этапа стали Гарри Кейн, Ромелу Лукаку, Криштиану Роналду, Денис Черышев, Диего Коста, Артем Дзюба, Ахмед Муса, Лука Модрич, а ассистентами Александр Головин, Карлос Санчес, Хамес Родригес, Хуан Кинтеро, Виктор Классон, Вахби Хазри, Юри Тилеманс, Артем Дзюба.
Турнир 2018 года в истории 21-й по счету и первый в России.
В 1930 году Федерация футбола пригласила на турнир всех желающих в Уругвай. Хозяева тогда и стали победителями, обыграв в финале Аргентину.
Формат чемпионата не менялся вот уже 20 лет. В современном турнире участников 32. С помощью жеребьевки команды делятся на восемь квартетов, в этих группах играют друг с другом по одному разу. Первые две команды из каждой группы выходят в плей-офф. Дальше матчи на вылет, проходят только победители. Если же основное время игры завершается ничьей, команды играют еще два тайма по 15 минут. Если и овертайм не определит победителя, то доходит до серии пенальти.
За всю историю чемпионата мира только восемь сборных выигрывали титул. Бразилия забирала кубок пять раз, Германия и Италия – по четыре. Чемпионами становились также Аргентина, Уругвай, Франция, Испания и Англия. Команда Советского Союза дошла в 1966 году до четвертого места.
Матчи в России проходят на 12 стадионах. Самый вместительный стадион – московские "Лужники" (80 тысяч зрителей). Принимают игры поля в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи, Казани и Саранске.
30 июня в Сочи и Казани стартуют встречи 1/8 финала Чемпионата мира. Решающий матч турнира, который определит новых чемпионов мира, будет проведен 15 июля в московских "Лужниках".