Три удара убойного чемпионата: непредсказуемый мундиаль 2018

Матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу стартуют в России 30 июня. Российская сборная пробилась в плей-офф и сыграет против испанцев 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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Мундиаль 2018 не перестает шокировать. Исторический выход сборной России в 1/8 финала, досрочный вылет немцев, боль аргентинцев и сила хорватов. Sputnik Абхазия подводит итоги группового этапа чемпионата мира.

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Новые пары плей-офф

28 июня завершился групповой этап Чемпионата мира в России, по итогам которого определились все пары 1/8 финала мундиаля. Российская сборная, занявшая в группе А второе место, встретится со сборной Испании 1 июля.

В сетке турнира восемь пар:

Франция — Аргентина (30 июня);

Уругвай — Португалия (30 июня);

Испания — Россия (1 июля);

Хорватия — Дания (1 июля);

Бразилия — Мексика (2 июля);

Бельгия — Япония (2 июля);

Швеция — Швейцария (3 июля);

Колумбия — Англия (3 июля).

Удар первый: исторический выход

Последние результаты сборной России на чемпионатах мира вряд ли могут порадовать своих поклонников. Сборная, выступавшая на трех мундиалях – в 1994, 2002 и 2014 годах, ни разу не выходила из группы, была на 70-м месте в рейтинге ФИФА, и это худший показатель среди стран-участниц.

От российских футболистов перед стартом чемпионата мира, мягко говоря, многого не ждали. Пожалуй, единственным турниром, на котором хозяева не выходили в плей-офф чемпионата мира, был в 2010 году, когда ЮАР завершила турнир, сыграв лишь один раз вничью. Многие высказывались, что Россия повторит судьбу южноафриканцев, однако сборная преподнесла своим болельщикам приятный сюрприз. Первый матч чемпионата в группе A, прошедший 14 июня на стадионе "Лужники", завершился победой над Саудовской Аравией со счетом 5:0.

Первый гол турнира забил Юрий Газинский на 12-й минуте. Второй мяч в ворота саудовцев отправил Денис Черышев (43-я минута), заменивший в первом тайме травмированного Алана Дзагоева. До разгромного счета довел вышедший на замену Артем Дзюба (71-я минута). В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль. Пятый мяч из штрафной забил Александр Головин (90+4).

Результаты группы А: Уругвай – 9, Россия – 6, Саудовская Аравия – 3, Египет – 0.

Сборные России и Уругвая досрочно гарантировали себе участие в 1/8 финала. Дальше в группе выясняли, кто будет первым. Российская команда была бы первой, если бы не проиграла уругвайцам. Но проиграла.

Сборные Египта и Саудовской Аравии потеряли шансы на выход в плей-офф. Дальше победитель группы А сыграет со второй командой группы B (Уругвай — Португалия), а вторая команда группы А сыграет с победителем группы B (Испания — Россия).

Удар второй: чемпионское проклятье

Результаты группы F: Швеция – 6, Мексика – 6, Корея – 3, Германия – 3.

Именно в этом квартете произошла сенсация мундиаля – действующие чемпионы мира не вышли в плей-офф. Мощнейшая Германия со скромными тремя баллами финишировала в группе четвертой.

© Sputnik . Михаил Воскресенский Южная Корея лишила Германию титула чемпиона мира

Германия приехала на чемпионат мира в ранге непобедимой команды. Они выиграли практически все турниры с 2014 года, одержали победу на ЧМ в Бразилии.

Победу Мексики над Германией назвали первой мировой сенсацией этого чемпионата.

Лишь в третьем туре шведам удалось разгромить противников, которые тоже рисковали остаться вне 1/8 финала. На помощь мексиканцам пришла Корея. И аутсайдер, потерявшие все шансы на выход, прихлопнул чемпионов. 2:0 – для корейцев этот матч войдет в историю как один из величайших.

Сборная Германии вышла бы в плей-офф, если бы обыграла Корею в последней встрече, а в портальном матче группы Швеция не победила бы Мексику. Также Германия могла выйти, если бы обыграла Корею, Швеция победила бы Мексику, но разность голов у немцев была бы лучше, чем у шведов и мексиканцев. Было много вариантов, но всего этого не произошло.

Досрочный вылет чемпионов мира особенно позабавил бразильских и мексиканских болельщиков, которые заливали корейцев пивом.

В ту же секунду в СМИ говорили, что в очередной раз сработало проклятие обладателей титула из Европы, которые неизменно проваливаются на следующем ЧМ. Так было с Францией (2002), Италией (2010) и Испанией (2014).

Удар третий: Аргентина – боль

Результаты группы D: Хорватия – 9, Аргентина – 4, Нигерия – 3, Исландия – 1.

Не успели остыть эмоции после матча Мексика-Германия в "Лужниках" и двух побед подряд российских футболистов, как вдруг новая неожиданность – Хорватия стала "теневым" фаворитом мундиаля, разгромила аргентинцев (3:0), и в последнем матче полурезервным составом победила исландцев (2:1).

© Sputnik . Александр Кряжев Самые расточительные болельщики ЧМ-2018 по версии Visa

Выход из группы Хорватия гарантировала себе быстро. Для того чтобы остаться на первом месте, ей можно было просто не проиграть Исландии, но как могли хорваты с такой мощной полузащитой не дать насладиться красивым футболом своим болельщикам.

Аргентина в группе была, мягко говоря, в плохой форме. В решающем поединке с нигерийцами (2:1) Лионель Месси наконец забил свой первый мяч в этом турнире. Нужно также добавить, что в этой встрече Месси сам определил стартовый состав и сам давал установку команде.

Достойно в группе смотрелась Нигерия с самым быстрым игроком форума Ахмедом Мусой, но, к сожалению, выходят из группы всего две команды.

На турнир в Россию аргентинцы ехали с надеждой на победу, так как еще пару лет назад Месси заявлял о завершении карьеры в сборной после поражения в финале Кубка Америки. Месси уговорили, чтобы выиграть ЧМ-2018 в России.

За игрой аргентинцев в России следят тысячи их болельщиков во главе с Диего Марадоной. На этом турнире Марадона успел уже раскритиковать главного тренера команды Хорхе Сампаоли.

Зрелищные и унылые квартеты

Результаты группы В: Испания – 5, Португалия – 5, Иран – 4, Марокко – 1.

Группа В – была одним из самых зрелищных квартетов мини-турнира. Проиграет ли Португалия Ирану, уступит ли Испания Марокко, сыграет ли вничью Иран с Португалией? – вопрос о путевках в плей-офф оставался открытым до последних секунд. Серьезную конкуренцию лидерам навязал Иран. Игры с Испанией (0:1) и Португалией (1:1) сложились не в пользу сборной Ирана, но болельщикам надолго запомнятся соперничество Ирана с лидерами, роковые ошибки, головокружительны голы, финты и хет-трики.

© Sputnik . Александр Кряжев Покидая ЧМ: сборная Перу обыграла команду Австралии

Результаты группы С: Франция – 7, Дания – 5, Перу – 3, Австралия – 1.

Один из основных фаворитов турнира — Франция. Пожалуй, лучшие по с составу, они не могли себе позволить не преодолеть групповой барьер, однако пока французы не радуют своих болельщиков искрометной игрой: скромный счет 1:0 (Франция-Перу) или унылый 0:0 в последнем матче с датчанами. Франция быстро гарантировала себе участие в 1/8 финала, и для того, чтобы остаться на первом месте в группе, ей достаточно было не проиграть Дании. Перуанцам не хватило опыта, но зато их самые шумные и веселые болельщики украсили праздник в России.

Результаты группы E: Бразилия – 7, Швейцария – 5, Сербия – 3, Коста-Рика – 1.

По итогам двух первых матчей ни одна команд не гарантировала себе участие в плей-офф. Очень вяло, но все-таки вышли из группы бразильцы. Неймар пока болельщиков только разочаровывает. У Сербии были все шансы обыграть Швейцарию, но она уступила, пропустив мяч на последней минуте (1:2). Этот матч стал самым скандальным.

Результаты группы G: Бельгия – 9, Англия – 6, Тунис – 3, Панама – 0.

Матч между Англией и Бельгией 28 июня завершился победой бельгийцев со счетом 0:1. Единственный мяч на 51-й минуте забил полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай.

Видно, что бельгийцы, впрочем, как и многие сборные в групповом этапе, еще не включили пока полную скорость. Многие считают их главными претендентами на победу. Действительно, достойный состав, набравший приличную форму под руководством Мартинеса. Хорошую игру демонстрирует Лукаку, однако и без него "красные дьяволы" в последнем туре обыграли англичан (1:0).

"Божил" в играх и главная звезда "трех львов" Гарри Кейн. В плей-офф соперникам англичан нужно будет думать, как его прикрыть.

Быстро потеряли шансы на выход из группы G сборные Туниса и Панамы. Тунис обыграл Панаму в Саранске, и сделал ее худшей командой группового этапа.

Результаты группы H: Колумбия – 6, Япония – 4, Сенегал – 4, Польша – 3.

В группе H интрига сохранялась до последних минут. Поляки во главе с Робертом Левандовским разочаровали болельщиков. Нападающий мюнхенской "Баварии" на мундиале не смог отличиться хорошей игрой.

Колумбия пробилась вперед с шестью очками. Япония и Сенегал заработали по четыре балла. Для определения сильнейшего пришлось задействовать коэффициент фэйр-плей – считали, сколько штрафных карточек выписывали командам арбитры. Так впервые в истории мундиаля судьбу команд решило количество желтых карточек. Меньше "горчичников" было у японцев.

Рекордный и непредсказуемый мундиаль

В мундиале этого года назначено рекордное количество пенальти в истории чемпионатов мира — на данный момент их набралось уже 24 (реализовано 18). Таким образом, в 2018 году превзойден рекорд, который был установлен в 1990, 1998 и 2002 годах. На всех этих мундиалях было назначено по 18 пенальти за весь турнир.

© Sputnik . Александр Кряжев ЧМ-2018 установил рекорд по автоголам

Лучшими бомбардирами группового этапа стали Гарри Кейн, Ромелу Лукаку, Криштиану Роналду, Денис Черышев, Диего Коста, Артем Дзюба, Ахмед Муса, Лука Модрич, а ассистентами Александр Головин, Карлос Санчес, Хамес Родригес, Хуан Кинтеро, Виктор Классон, Вахби Хазри, Юри Тилеманс, Артем Дзюба.

Турнир 2018 года в истории 21-й по счету и первый в России.

В 1930 году Федерация футбола пригласила на турнир всех желающих в Уругвай. Хозяева тогда и стали победителями, обыграв в финале Аргентину.

Формат чемпионата не менялся вот уже 20 лет. В современном турнире участников 32. С помощью жеребьевки команды делятся на восемь квартетов, в этих группах играют друг с другом по одному разу. Первые две команды из каждой группы выходят в плей-офф. Дальше матчи на вылет, проходят только победители. Если же основное время игры завершается ничьей, команды играют еще два тайма по 15 минут. Если и овертайм не определит победителя, то доходит до серии пенальти.

За всю историю чемпионата мира только восемь сборных выигрывали титул. Бразилия забирала кубок пять раз, Германия и Италия – по четыре. Чемпионами становились также Аргентина, Уругвай, Франция, Испания и Англия. Команда Советского Союза дошла в 1966 году до четвертого места.

Матчи в России проходят на 12 стадионах. Самый вместительный стадион – московские "Лужники" (80 тысяч зрителей). Принимают игры поля в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи, Казани и Саранске.

30 июня в Сочи и Казани стартуют встречи 1/8 финала Чемпионата мира. Решающий матч турнира, который определит новых чемпионов мира, будет проведен 15 июля в московских "Лужниках".