Бразильцы ликуют после победы над сербами и выхода сборной в плей-офф ЧМ

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Всю информацию о ЧМ-2018 можно найти в спецпроекте FIFA-2018.
Бразильские болельщики устроили настоящий карнавал после победы сборной Бразилии над сборной Сербии и выхода в плей-офф ЧМ-2018.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Всю информацию о ЧМ-2018 можно найти в спецпроекте FIFA-2018.
О том, сколько аварий произошло на дорогах Абхазии за 2018 год и кто чаще всего нарушает правила дорожного движения, читайте в материале Sputnik.
Инженеры научного центра "Протей" разработали проект единой службы реагирования на чрезвычайные ситуации.
О том, как прошел в Сухуме общереспубликанский бал, об эмоциях и планах выпускников читайте в репортаже Sputnik.
Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.
В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.
Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.
В Казахстане крупную угольную компанию привлекли к административной ответственности за искусственное поддержание высоких цен.
Иссык-Кульский районный суд осудил 53-летнего мужчину на пожизненное лишение свободы за изнасилование 12-летней девочки.
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Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.
ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.
В Таджикистане предложили обязать иностранцев платить калым в 50 тысяч долларов за разрешение на брак с гражданкой республики.
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ввела дополнительный рейс Ташкент — Москва (Внуково).
Известные эстонские правозащитники прокомментировали решение Совета по прессе в отношении портала Sputnik Эстония.
Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.
В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.
Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.