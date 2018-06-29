Бразильцы ликуют после победы над сербами и выхода сборной в плей-офф ЧМ

Бразильские болельщики устроили настоящий карнавал после победы сборной Бразилии над сборной Сербии и выхода в плей-офф ЧМ-2018.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Всю информацию о ЧМ-2018 можно найти в спецпроекте FIFA-2018.