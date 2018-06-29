Утонет или поплывет: о выходе сборной России в плей-офф ЧМ-2018

Проиграв с крупным счетом команде Уругвая в концовке группового турнира домашнего ЧМ-2018, сборная России, по мнению большинства болельщиков, обеспечила себе выход в плей-офф на самого неудобного из возможных соперников – испанцев.

Специальный корреспондент РИА Новости Елена Вайцеховская не соглашается с такой точкой зрения, пробует найти плюсы в сложившейся ситуации и находит их.

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Так уж сложилось, что считать выход из группы "результатом", если мы всерьез говорим о спорте, у меня никогда не получалось. Даже когда речь идет о футболе. Пример некоторых отнюдь не более футбольных, нежели Россия, держав показывает: при наличии государственного подхода за десяток-полтора лет в любой стране можно выстроить систему, поставляющую на футбольный рынок хорошо обученных, а не просто талантливых игроков. Почему этого не происходит у нас? Возможно, как раз потому, что в российском футболе крутится слишком много денег. А это всегда затягивает процесс строительства. Кому приходилось строить дом или делать ремонт наверняка со мной согласятся.

Задача нынешней сборной на домашнем чемпионате, тем не менее, сводилась к тому, чтобы выйти из группы. И поскольку задача выполнена, нет никакого смысла обсуждать, считать ли это достижением и насколько группа была слаба.

В этом контексте "запуск" Станислава Черчесова в космос, а затем скоропостижное его возвращение выглядят достаточно нелепо. Пока страну до такой степени штормит на ровном месте, штормить, как мне кажется, будет и сборную, и ее главного тренера. Нам это надо? Думаю, что нет.

Шесть лет назад, когда российскую сборную возглавил Фабио Капелло, а еще спустя три года с ней распрощался, получив от российского футбольного союза порядка 15 миллионов компенсации, я, пожалуй, впервые задумалась: не совершаем ли мы ошибку, пытаясь найти на главный пост национальной сборной максимально известного и максимально титулованного специалиста-иностранца? Дело ведь вовсе не в том, что российские интересы для такого всегда будут в определенной степени вторичны, а в том, что в любом деле запросы нужно выстраивать согласно реалиям: если в доме прорвало трубы, никто ведь не кидается искать сантехника, чтобы обязательно был с двумя высшими, пятью языками и графским титулом в придачу?

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Черчесов, как бы к нему ни относиться, хорош тем, что он такой же, как его команда. В чем-то самоуверенный, в чем-то не слишком знающий, набивающий себе шишки и по ходу решающий кучу задач, которые еще вчера решать не собирался. В похожем состоянии, наверное, оказывается любой руководитель, не имеющий должного опыта начальственной работы. Один из моих знакомых, попавший в такую ситуацию, как-то признался: мол, каждый день шел на работу, не имея ни малейшего понятия, с чем сегодня столкнусь. Сталкивался совершенно не с тем, к чему пытался себя заранее готовить, и уже на ходу соображал, как решать ту или иную проблему.

В футболе, полагаю, происходит все то же самое. Просто занятие слишком публичное. Если просчет начальника в обычной жизни обсуждают разве что в курилке, здесь в судьях оказывается вся страна. И тренер обязан пройти и провести свою команду и через это тоже.

Поэтому, полагаю, совершенно бессмысленно продолжать смаковать ошибки Черчесова или его бойцов, находя в них подтверждение тому, что и тренер у нас не волшебник, что не все игроки способны держать удар, а кто-то по тем или иным причинам просто растерял прежние кондиции. Мы что не знали обо всем этом до начала чемпионата мира? Знали прекрасно. Поэтому, рискну напомнить, не слишком верили в перспективу того, что команда выйдет из группы. Даже из такой – египетско-саудовской.

А чемпионат мира хорош для нас уже тем, что сборная России обеспечила себе не только выход в плей-офф, но и возможность впервые реально чему-то научиться. Чему никогда не научишься, разбирая в теории игры грандов или играя против них товарищеские матчи. Это как котенка в воду: может пойти ко дну, а может поплыть. Страшно? Да. Но лучшей школы для спортсмена не придумать. Да и для тренера, собственно, тоже.

Поэтому я вообще не вижу никакой катастрофы в том, что мы попали на Испанию. Вдвойне хорошо, что произошло это после достаточно неприятного для российской сборной поражения: во-первых, проверили резерв, во-вторых, на серьезную битву, знаете ли, нужно отправляться с холодной головой. Все остальное зависит от самих игроков.

И знаете, что в этой ситуации самое классное? Что вся страна верит: они могут справиться или, по крайней мере, сделают для этого все возможное. Да и невозможное тоже.

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