"Ким Чен Ын" развлекал прохожих в Москве

Двойник северокорейского лидера был замечен на Никольской улице в Москве, где он танцевал под "Катюшу", играл в футбол и целовал руки болельщицам.
О том, как россияне Александр и Иван Гузевы спустя 76 лет нашли в Абхазии место захоронения своего родственника, который воевал в рядах Красной армии, и как они посетили могилу, читайте в материале Sputnik.
Ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник уже сообщал, что Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7) на саммите в Канаде, что Крым принадлежит России.
Встреча сборных Англии и Бельгии прошла в четверг в Калининграде и завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев.
Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.
В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.
Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.
В Казахстане крупную угольную компанию привлекли к административной ответственности за искусственное поддержание высоких цен.
Иссык-Кульский районный суд осудил 53-летнего мужчину на пожизненное лишение свободы за изнасилование 12-летней девочки.
После введения в эксплуатацию Островецкой АЭС себестоимость электроэнергии станет ниже российской, заявили в Минске.
Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.
Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.
ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.
В Таджикистане предложили обязать иностранцев платить калым в 50 тысяч долларов за разрешение на брак с гражданкой республики.
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ввела дополнительный рейс Ташкент — Москва (Внуково).
Известные эстонские правозащитники прокомментировали решение Совета по прессе в отношении портала Sputnik Эстония.
Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.
В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.
Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.