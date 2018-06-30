Дружною толпой: бельгийские и английские фанаты устроили гулянья в Калининграде

Встреча французов и аргентинцев состоялась в субботу в Казани и завершилась со счетом 4:3 в пользу французов.

На очередном совещании премьер-министр и члены правительства Абхазии обсудили возможность введения ограничения на курение табака в общественных местах и помещениях. Журналист, обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев в интервью радио Sputnik рассказал, к чему приведут ограничения на курение в Абхазии.