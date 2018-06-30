19:38 30 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Дружною толпой: бельгийские и английские фанаты устроили гулянья в Калининграде

Получить короткую ссылку
Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (54)
35 0 0
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Бельгийские и английские фанаты устроили гулянья в Калининграде после матча сборных.

Обе команды обеспечили себе выход в плэй-офф еще до игры, поэтому победа бельгийцев не испортила настроение англичанам.

В 1/8 финала Бельгия сыграет с Японией, а британцы — с колумбийцами.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (54)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

  • Местные выборы
    Живите без мэра

    ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Работа участника конкурса LensCulture Street Photography Awards 2018
Лучшие уличные фотографии-2018 по версии LensCulture
Роналду vs Месси
Роналду "бросил" вызов Месси на стене отеля в Казани
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia