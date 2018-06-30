Дружною толпой: бельгийские и английские фанаты устроили гулянья в Калининграде

Обе команды обеспечили себе выход в плэй-офф еще до игры, поэтому победа бельгийцев не испортила настроение англичанам.
В 1/8 финала Бельгия сыграет с Японией, а британцы — с колумбийцами.
Бельгийские и английские фанаты устроили гулянья в Калининграде после матча сборных.
Обе команды обеспечили себе выход в плэй-офф еще до игры, поэтому победа бельгийцев не испортила настроение англичанам.
В 1/8 финала Бельгия сыграет с Японией, а британцы — с колумбийцами.
Встреча французов и аргентинцев состоялась в субботу в Казани и завершилась со счетом 4:3 в пользу французов.
На очередном совещании премьер-министр и члены правительства Абхазии обсудили возможность введения ограничения на курение табака в общественных местах и помещениях. Журналист, обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев в интервью радио Sputnik рассказал, к чему приведут ограничения на курение в Абхазии.
Небанальное приглашение приехать в гости продемонстрировали Таиланд, Швеция, Япония, США и другие.
Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.
В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.
Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.
В Казахстане крупную угольную компанию привлекли к административной ответственности за искусственное поддержание высоких цен.
Иссык-Кульский районный суд осудил 53-летнего мужчину на пожизненное лишение свободы за изнасилование 12-летней девочки.
После введения в эксплуатацию Островецкой АЭС себестоимость электроэнергии станет ниже российской, заявили в Минске.
Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.
Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.
ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.
В Таджикистане предложили обязать иностранцев платить калым в 50 тысяч долларов за разрешение на брак с гражданкой республики.
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ввела дополнительный рейс Ташкент — Москва (Внуково).
Известные эстонские правозащитники прокомментировали решение Совета по прессе в отношении портала Sputnik Эстония.
Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.
В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.
Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.