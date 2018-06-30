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Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Аргентина

ФИФА разорвала сотрудничество с Марадоной из-за поведения на ЧМ-2018

© Sputnik . Владимир Песня
ФИФА-2018
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Марадона входил в так называемый пул легенд, который был сформирован президентом ФИФА Джанни Инфантино, и сотрудничал с ФИФА в качестве посла организации.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) разорвала сотрудничество с легендарным игроком сборной Аргентины Диего Марадоной, сообщает Р-Спорт.

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© Sputnik . Владимир Песня
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Марадона наблюдал за матчем сборных Аргентины и Нигерии, в котором аргентинцы одержали победу со счетом 2:1, из VIP-ложи стадиона на Крестовском острове, и во время телетрансляции камеры неоднократно показывали его бурные эмоции и реакцию на происходящее.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Марадона получает от ФИФА 10 тысяч фунтов ежедневно во время исполнения своих обязанностей по линии организации на чемпионате мира в России. И это вдобавок к тому, что известному экс-нападающему сборной Аргентины оплачивают переезды, размещение и другие расходы.

Как отмечает перуанская газета, после прекращения сотрудничества ФИФА не будет осуществлять выплаты Марадоне.

Следующий матч в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 Аргентина проведет с Францией 30 июня на стадионе "Казань-Арена". Игра начнется в 17:00.




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