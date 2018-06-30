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Испанец требует у ФИФА 15 миллионов евро за изобретение VAR

© Sputnik . Александр Вильф
ФИФА-2018
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Система VAR позволяет повторно посмотреть спорный момент и применяется на чемпионате мира в России.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Испанец Франсиско Лопес заявил, что является разработчиком системы видеоповторов (VAR), которую использует ФИФА на чемпионате мира по футболу в России и требует 15 миллионов евро у ФИФА, сообщает Р-Спорт.

По словам Лопеса, он предложил идею проекта министерству образования и культуры Испании в сентябре 1999 года. Он предлагал просматривать видео в специальной комнате и передавать информацию арбитру.

"Много лет назад это было изобретение, которое должно принести пользу игре. Я ничего не хотел… но теперь я вижу, что делает ФИФА. Встреча и извинения уладили бы дело, но эго ФИФА настолько велико… они повели себя некрасиво. Я хочу потребовать 15 миллионов евро за VAR — по три миллиона за каждый год применения системы, у меня есть все доказательства", — отметил Лопес.

Система VAR позволяет повторно посмотреть спорный момент и применяется на чемпионате мира в России.




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