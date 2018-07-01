Реакция аргентинцев на поражение сборной в ЧМ

В составе победителей мячи забили Антуан Гризманн (13-я минута, с пенальти), Бенжамен Павар (57), Килиан Мбаппе (64, 68). У вице-чемпионов мира 2014 года аргентинцев отличились Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (90+3).
Встреча французов и аргентинцев состоялась в субботу в Казани и завершилась со счетом 4:3 в пользу французов.
В составе победителей мячи забили Антуан Гризманн (13-я минута, с пенальти), Бенжамен Павар (57), Килиан Мбаппе (64, 68). У вице-чемпионов мира 2014 года аргентинцев отличились Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (90+3).
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