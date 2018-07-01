15:39 01 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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В Саранске попрощались с матчами ЧМ-2018

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Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (56)
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Огромным хороводом, народными плясками и "Калинкой-малинкой" в Саранске попрощались с матчами Чемпионата мира.

Последний матч ЧМ-2018 в Мордовии прошел 28 июня между сборными Туниса и Панамы.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Всю информацию о ЧМ-2018 можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (56)



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