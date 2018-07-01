В Саранске попрощались с матчами ЧМ-2018

Огромным хороводом, народными плясками и "Калинкой-малинкой" в Саранске попрощались с матчами Чемпионата мира.

Последний матч ЧМ-2018 в Мордовии прошел 28 июня между сборными Туниса и Панамы.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Всю информацию о ЧМ-2018 можно найти в спецпроекте FIFA-2018.