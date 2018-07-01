Объявлен стартовый состав сборной России в 1/8 финала ЧМ

СУХУМ, 1 июл — Sputnik. Форвард Артем Дзюба и полузащитник Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России в матче 1/8 финала Чемпионата мира с командой Испании, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальный микроблог российской сборной в Twitter.
Полностью стартовый состав сборной России выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Артем Дзюба.