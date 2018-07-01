20:08 01 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Сборная России по футболу

Объявлен стартовый состав сборной России в 1/8 финала ЧМ

© Фото : globallookpress
ФИФА-2018
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Встреча 1/8 финала пройдет в воскресенье на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 17:00.

СУХУМ, 1 июл — Sputnik. Форвард Артем Дзюба и полузащитник Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России в матче 1/8 финала Чемпионата мира с командой Испании, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальный микроблог российской сборной в Twitter.

Полностью стартовый состав сборной России выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Артем Дзюба.




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