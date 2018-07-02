Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

Смотрите сколько стоят сборные участницы чемпионата мира 2018 и их самые дорогостоящие игроки в инфографике Sputnik Молдова.
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Сколько стоит самая дорогая и самая дешевая футбольная команда - подробности в инфографике Sputnik.
Смотрите сколько стоят сборные участницы чемпионата мира 2018 и их самые дорогостоящие игроки в инфографике Sputnik Молдова.
Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.
Открытие Дамасской международной выставки запланировано на 6 сентября 2018 года, первый день после открытия станет Днем Абхазии.
Выставка картин Александра Семенцова, которая проходит в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга с 28 июня по 12 августа, посвящена Отечественной войне народа Абхазии и войне в Чечне.
Сборная России в воскресенье на московском стадионе "Лужники" победила команду Испании в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В 1/4 финала команда Станислава Черчесова 7 июля сыграет со сборной Хорватии.
Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.
В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.
Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.
В Казахстане крупную угольную компанию привлекли к административной ответственности за искусственное поддержание высоких цен.
Иссык-Кульский районный суд осудил 53-летнего мужчину на пожизненное лишение свободы за изнасилование 12-летней девочки.
После введения в эксплуатацию Островецкой АЭС себестоимость электроэнергии станет ниже российской, заявили в Минске.
Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.
Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.
ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.
В Таджикистане предложили обязать иностранцев платить калым в 50 тысяч долларов за разрешение на брак с гражданкой республики.
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ввела дополнительный рейс Ташкент — Москва (Внуково).
Известные эстонские правозащитники прокомментировали решение Совета по прессе в отношении портала Sputnik Эстония.
Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.
В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.
Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.