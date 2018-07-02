Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

Сколько стоит самая дорогая и самая дешевая футбольная команда - подробности в инфографике Sputnik.

Смотрите сколько стоят сборные участницы чемпионата мира 2018 и их самые дорогостоящие игроки в инфографике Sputnik Молдова.

Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.