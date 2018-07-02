13:09 02 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

Получить короткую ссылку
Темы:
Все о чемпионате мира по футболу в России: инфографика (9)
36 0 0
Сколько стоят команды ЧМ-2018
© Sputnik Вадим Русу

Сколько стоит самая дорогая и самая дешевая футбольная команда - подробности в инфографике Sputnik.

Смотрите сколько стоят сборные участницы чемпионата мира 2018 и их самые дорогостоящие игроки в инфографике Sputnik Молдова.

Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Темы:
Все о чемпионате мира по футболу в России: инфографика (9)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

  • Местные выборы
    Живите без мэра

    ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Болельщик сборной Испании после окончания матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
Победа России над Испанией: эмоции футболистов и болельщиков
Неудержимые: как болели в SputnikFanZon в Сухуме
"Неудержимые": как болели в SputnikFanZonе в Сухуме
Сколько стоят команды ЧМ-2018
Спорт и деньги: сколько стоят команды ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia