СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Осьминога по кличке Рабьо (Rabiot), который прославился, трижды угадав исход встреч сборной Японии с Колумбией, Сенегалом и Польшей, убили и отправили на рынок, сообщает РИА Новости.
Перед играми Рабьо помещали в бассейн с водой, а по краям размещали флаги Японии, противника и указатель с надписью "ничья". Каждый раз осьминог угадывал результаты матча, подплывая к верному флагу.
Матч 1/8 финала между сборными Японии и Бельгии, прошедший в понедельник в Ростове-на-Дону, завершился победой бельгийцев со счетом 3:2.