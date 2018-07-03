Японцы убили и съели осьминога-предсказателя итогов матчей ЧМ-2018

Поймавший осьминога-оракула рыбак убил его до игры Японии и Бельгии, после которой бельгийцы вышли в четвертьфинал ЧМ, а японцы отправились домой.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Осьминога по кличке Рабьо (Rabiot), который прославился, трижды угадав исход встреч сборной Японии с Колумбией, Сенегалом и Польшей, убили и отправили на рынок, сообщает РИА Новости.

Перед играми Рабьо помещали в бассейн с водой, а по краям размещали флаги Японии, противника и указатель с надписью "ничья". Каждый раз осьминог угадывал результаты матча, подплывая к верному флагу.

Матч 1/8 финала между сборными Японии и Бельгии, прошедший в понедельник в Ростове-на-Дону, завершился победой бельгийцев со счетом 3:2.