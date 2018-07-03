Гаспарян о поступке японских футболистов: пример высокой культуры

Интересный, драматический матч ЧМ по футболу между командами Японии и Бельгии в Ростове-на-Дону, который закончился победой бельгийцев со счетом 4:3, получил неожиданное продолжение — в сети распространилась информация о том, что японские спортсмены оставили после себя в раздевалке идеальный порядок и записку со словами благодарности на русском языке, а японские болельщики тоже прибрались на трибунах. Этот пример высокого проявления общественной культуры и общественных традиций прокомментировал известный российский политический эксперт, писатель Армен Гаспарян.

"Не взирая на поражение, (а я, как всегда в таких случаях, болел за японцев, как за более слабых) они нашли в себе силы на такой сугубо джентельменский и невероятно правильный поступок. Респект им. Всегда будем рады видеть японскую сборную и их болельщиков в России, как, впрочем, и всех других", — сказал Гаспарян в интервью радио Sputnik Беларусь.



