17:26 03 Июля 2018
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Армен Гаспарян
© Sputnik .

Гаспарян о поступке японских футболистов: пример высокой культуры

ФИФА-2018
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Известный политический эксперт, писатель Армен Гаспарян комментирует пример проявления высокой общественной культуры японских футболистов и болельщиков.

Интересный, драматический матч ЧМ по футболу между командами Японии и Бельгии в Ростове-на-Дону, который закончился победой бельгийцев со счетом 4:3, получил неожиданное продолжение — в сети распространилась информация о том, что японские спортсмены оставили после себя в раздевалке идеальный порядок и записку со словами благодарности на русском языке, а японские болельщики тоже прибрались на трибунах. Этот пример высокого проявления общественной культуры и общественных традиций прокомментировал известный российский политический эксперт, писатель Армен Гаспарян.

"Не взирая на поражение, (а я, как всегда в таких случаях, болел за японцев, как за более слабых) они нашли в себе силы на такой сугубо джентельменский и невероятно правильный поступок. Респект им. Всегда будем рады видеть японскую сборную и их болельщиков в России, как, впрочем, и всех других", — сказал Гаспарян в интервью радио Sputnik Беларусь.





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