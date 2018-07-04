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Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Англия

Сборная Англии вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв по пенальти команду Колумбии

© Sputnik . Антон Денисов
ФИФА-2018
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Основное время встречи, прошедшей во вторник в Москве на стадионе "Спартак", завершилось со счетом 1:1.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Футболисты сборной Англии пробились в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в матче 1/8 финала команду Колумбии в серии пенальти, сообщает Р-Спорт.

Счет открыл Харри Кейн, отличившийся с пенальти на 57-й минуте. На 3-й компенсированной минуте второго тайма счет сравнял Йерри Мина. В дополнительное время соперники мячей на забили.

В серии пенальти сильнее были англичане, победив со счетом 4:3.

Сборная Англии в 1/4 финала встретится с командой Швеции, матч состоится 7 июля в Самаре. Колумбийцы завершили борьбу на турнире.




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